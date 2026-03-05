SRE gestiona visas para selección de futbol de Irak para su partido en Monterrey ante cierre de su espacio aéreo

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que están en la disposición de otorgar las visas que requieran los jugadores y directivos de la Selección de irak, ante el partido que tienen programado el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey, durante el Mundial de Futbol 2026 en México.

La cancillería señaló que ya solicitó a la Federación de Fútbol de Irak los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas.

¿Cuál es la situación actual en el espacio aéreo de Irak?

Ante el conflicto que vive actualmente Medio Oriente, la SRE detalló que el espacio aéreo de Irak, se encuentra cerrado, además que México no cuenta con una embajada en Irak.

¿Dónde podrán tramitar sus documentos los jugadores?

“Nuestra embajada en Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con los directivos del fútbol iraquí. Tanto nuestra embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Türkiye, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos”, señaló la dependencia.

