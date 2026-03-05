¡Tú puedes ser la representante de México! Gana el boleto 001 para el Mundial 2026

Será a través de un video como se elija a la joven que gane el boleto número 001 para asistir a la inauguración del Mundial en México, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que la elegida representará a la Presidenta y a México.

Sheinbaum Pardo indicó que la convocatoria se publicará el próximo lunes y estará abierta hasta el 10 de abril para las mujeres de 16 a 25 años.

¿Cómo se elegirá a la joven que representará a México?

“¿Con qué boleto? Con el boleto de la presidenta. Es este boleto, el 00001. Una joven me va a representar en la inauguración. ¿Por qué? Pues porque pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país".

La presidenta explicó que las participantes deberán grabar un video mostrando sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y subirlo a la página mundialsocial.gob.mx. La ganadora será elegida por un Comité Seleccionador, conformado por:

La árbitra internacional de fútbol, Katia Itzel García, reconocida como la sexta mejor árbitra del mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Fue la primera mujer en 20 años en pitar un partido de la Liga MX Varonil y será árbitra central en la Copa de Campeonas Femenil de la FIFA 2026.

La futbolista profesional, Charlyn Corral Ang, ganadora del Premio Nacional de Deportes en 2024, campeona de goleo de la liga del balompié femenino en España con el Levante UD en la Temporada 2017-2018; jugó con el Atlético de Madrid y es la única jugadora en la historia de la liga con cinco títulos de goleo individual de la Liga MX Femenil.

La periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara, primera mujer en narrar la Liga MX en televisión nacional. En el mundial de Rusia fue parte de la primera narración 100 por ciento femenina de una final de Copa del Mundo; ha cubierto cuatro mundiales, Juegos Olímpicos y Series Mundiales.

Claudia Sheinbaum mostró el boleto de la inauguración del Mundial que será seleccionado a trabes del concurso Ampliar

Gabriela Fernández señaló que tomará parámetros por tiempo, por cantidad de dominadas, por las suertes que logran hacer con el balón.

“No sé si van a adjuntar algún texto con su historia de vida que también sería interesante, ¿no?, saber desde dónde están haciendo rodar el balón y dominar el mundo y el futbol".

Por su parte, Charlyn Corral dijo que se basará en la técnica del balón, que usen las dos piernas, y “si por ahí hacen una suerte con el balón son puntos extra, y bueno algún tip que quiero darle a toda las jóvenes que vayan a participar, que a mí me ayudó es empezar de menos a más, es decir, empezar con pelotas de tenis”.

NurPhoto Ampliar

¿Qué programas impulsan el fútbol rumbo al Mundial 2026?

En tanto la Jefa del Ejecutivo Federal, se mostró satisfecha que a la par del mundial de fútbol su gobierno construye mil 200 canchas, para impulsar el futbol después del Mundial con el objetivo de tener verdaderos semilleros deportivos.

“Tenemos más de cuatro mil canchas que se van a hacer este año, y el objetivo es que el mundial no solamente sea el momento de los partidos, sino que realmente se quede en el país un esquema de semilleros, que las y los niños jóvenes puedan jugar fútbol, y que de ahí, pues salgan también los talentos para el fútbol profesional y, en su momento, pues para la selección nacional”. —

Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), señaló que en el Mundial 2026 destacan los logros de los torneos asociados al legado del Mundial Social en México, enfocándose en dos competiciones principales: la Copa CONADE y la Copa Escolar.

Rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026 Ampliar

La Copa CONADE reporta una participación inicial de más de 53 mil niños en 2 mil 664 equipos, de los cuales 14 mil 537 avanzan a la fase estatal. Por su parte, de la Copa Escolar informó que se ha registrado una cifra histórica de 602 mil 053 estudiantes en más de 60 mil equipos, con 9 mil 150 representando a sus escuelas en la fase estatal.

El Director general de la CONADE enfatizó la importancia del deporte como herramienta de disciplina y desarrollo juvenil, así como el compromiso de las instituciones educativas y gubernamentales.

