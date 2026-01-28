¿Hasta cuándo puedo pagar la tenencia 2026 en Edomex y cómo obtener el 100% de descuento?

Recuerda que si tienes dudas sobre hasta cuándo puedo pagar la tenencia 2026 en Edomex, la fecha límite para este beneficio es el 6 de abril.

Si tienes carro y vives en el Edomex, seguramente te estás preguntando hasta cuándo puedo pagar la tenencia 2026 y, aunque el plazo oficial ya está marcado en el calendario, para obtener el 100% de descuento necesitas cumplir con ciertos requisitos antes de que venza el periodo del subsidio. Así que ahora te compartimos los detalles para que no se te pase la fecha.

¿Cuándo se paga la tenencia 2026 Edomex?

Para este año, tienes dos fechas en el calendario que no puedes perder de vista según el programa al que apliques:

Hasta el 6 de abril de 2026 si quieres aprovechar al subsidio del 100% de la tenencia.

Hasta el 31 de agosto de 2026 si aprovechas los beneficios del programa de Reemplacamiento.

¿Cómo obtener el 100% de descuento en tenencia Edomex?

Para obtener el beneficio del 100% de descuento en la tenencia, existen estas 5 formas, tanto del subsidio como el programa de reemplacamiento:

100% de subsidio en Tenencia para vehículos con placas expedidas en 2021 o posteriores.

100% de subsidio en Tenencia para vehículos provenientes de otra entidad federativa.

100% de subsidio en Tenencia para vehículos nuevos o usados adquiridos por importación definitiva.

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores.

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2023 y años anteriores.

Para que el descuento se aplique, puedes consultar los requisitos completos en el portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.

¿Dónde pagar la tenencia 2026 en Edomex?

El pago lo puedes hacer 100% en línea siguiendo estos pasos:

Entra a la página de servicios al contribuyente: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

Busca y selecciona la opción de “Subsidio de Tenencia”.

Ingresa tu número de placa.

Valida la información y descarga tu formato de pago o paga en línea de forma inmediata.

Si imprimes tu formato para pagar en ventanilla o tiendas de autoservicio, el pago puede tardar hasta 72 horas en verse reflejado en el sistema.