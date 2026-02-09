Inflación en México se ubica en 3.79% durante enero de 2026: Inegi

El transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP disminuyeron sus precios en México. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Durante el primer mes del 2026, (enero) la inflación en México se ubicó en 3.79 por ciento, reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.588 y representó un aumento de 0.38% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.79%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.52% subyacente… pic.twitter.com/gYriKUWeTv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 9, 2026

Mediante un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 143.588, un aumento de 0.38 por ciento respecto al mes anterior.

En el mismo mes, pero de 2025, la inflación mensual fue de 0.29 % y la anual, de 3.59 por ciento.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cuáles son los riesgos para la economía en 2026? El director general de BX+ comparte sus perspectivas

¿Cómo se comportó la inflación subyacente en enero?

El índice de precios subyacente, considerado como un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.60 por ciento a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.92 % y los de servicios, 0.30 por ciento.

TE PODRÍA INTERESAR: Inicia vacunación nocturna contra sarampión en la Central de Abasto de la CDMX

¿Qué productos influyeron en el aumento de precios?

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.36 por ciento y dentro de este los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.86 %, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03 por ciento.

En enero de 2026, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: cigarrillos, refrescos envasados, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, con incrementos en sus precios.

En contraste, el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP disminuyeron sus precios.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información