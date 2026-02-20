Destapan esquema millonario de exportación de petróleo ruso que burló sanciones y financió la guerra

Red internacional de contrabando de petróleo ruso movió 90 mil millones de dólares tras sanciones por la guerra en Ucrania

Un error tecnológico terminó por destapar lo que durante meses operó en silencio, una red internacional de contrabando de petróleo ruso que habría generado alrededor de 90 mil millones de dólares, pese a las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión a Ucrania.

La investigación, publicada originalmente por el diario británico Financial Times, reveló cómo decenas de empresas aparentemente independientes estaban conectadas entre sí a través de la misma infraestructura digital. El hallazgo permitió reconstruir una estructura diseñada para mantener el flujo de exportaciones energéticas de Rusia incluso bajo restricciones internacionales.

TE RECOMENDAMOS: Rusia y la flota fantasma que mantiene en pie sus exportaciones de petróleo

Cómo funcionaba la red de exportación de crudo ruso

De acuerdo con los datos revelados:

Al menos 48 compañías compartían servidores y servicios tecnológicos comunes.

Se detectaron más de 400 dominios vinculados a esta red.

Varias empresas fueron creadas después de nuevas rondas de sanciones contra gigantes como Rosneft y Lukoil.

Muchas de estas sociedades tenían existencia limitada, operaban pocos meses y luego desaparecían.

Parte del petróleo era comercializado bajo descripciones genéricas para ocultar su origen ruso.

El esquema incluía intermediarios que compraban crudo en Rusia y lo revendían principalmente en mercados asiáticos como India y China, donde la demanda energética sigue siendo alta.

La “flota fantasma” y las rutas alternas

Uno de los elementos clave fue el uso de la llamada “flota fantasma”: buques petroleros que cambian de nombre, bandera o propietario para evitar rastreo. Estas embarcaciones realizan transferencias de carga en altamar o triangulan operaciones comerciales para diluir la trazabilidad del crudo.

Algunas rutas incluían escalas en Emiratos Árabes Unidos, punto estratégico del comercio energético global. Desde ahí, el petróleo podía reetiquetarse y volver a colocarse en el mercado internacional.

Impacto en las sanciones y en la economía global

El descubrimiento vuelve a poner bajo la lupa la efectividad del tope al precio del petróleo ruso impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque las medidas buscaban limitar los ingresos del gobierno de Vladimir Putin sin provocar un choque en los mercados, la red detectada muestra que existen mecanismos paralelos para evadir controles.

Expertos en comercio internacional advierten que este tipo de operaciones debilita el impacto de las sanciones y obliga a los gobiernos occidentales a reforzar los mecanismos de supervisión financiera y tecnológica.

Qué puede pasar ahora

Tras la revelación, autoridades europeas analizan posibles nuevas sanciones y controles más estrictos, incluyendo medidas contra intermediarios y empresas que faciliten la evasión energética.

Mientras tanto, el mercado global del petróleo observa con cautela. Rusia sigue siendo uno de los mayores exportadores de crudo del mundo, y cualquier ajuste en su capacidad de comercialización puede impactar en precios internacionales, inflación y estabilidad económica.

Plebe, aquí el mensaje es claro: aunque las sanciones buscan cerrar el cerco financiero, la ingeniería comercial y tecnológica puede abrir puertas inesperadas. Y cuando hablamos de energía, cada ruta alterna mueve miles de millones… y redefine el tablero geopolítico mundial.

PUEDE INTERESARTE: La estrategia del Ártico: por qué el Polo Norte se ha convertido en una prioridad estratégica para Estados Unidos y Occidente