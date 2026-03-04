Refuerza CCE diálogo en Washington de cara a la revisión del T-MEC y el arancel cero

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, realizó una gira de trabajo de tres días en Washington, D.C., con el objetivo de fortalecer el diálogo con autoridades y actores clave de Estados Unidos, de cara a la próxima revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Durante su visita, el líder del organismo cúpula del sector privado sostuvo reuniones de alto nivel con funcionarios de los Departamentos de Comercio, Estado, Tesoro y Trabajo, así como con representantes de la Oficina del Representante Comercial estadounidense y miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

¿Cuál es la importancia de México para el mercado estadounidense?

En los encuentros, Medina Mora destacó que México es actualmente el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses y el primer o segundo destino exportador para 26 estados de la Unión Americana. Subrayó además que el comercio trilateral genera más de 13 millones de empleos en Estados Unidos.

El presidente del CCE enfatizó que las exportaciones mexicanas incorporan más contenido estadounidense que las de cualquier otro socio comercial de ese país, lo que significa que los envíos mexicanos también contribuyen a la generación de empleo en territorio estadounidense.

Resaltó la complementariedad entre ambas economías, tanto en el sector industrial como en el agropecuario. Señaló que Estados Unidos se abastece de frutas y verduras mexicanas durante todo el año, mientras que México representa un mercado clave para los exportadores de granos estadounidenses. Además, indicó que 59 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son bienes intermedios utilizados por la industria manufacturera de ese país.

¿Qué objetivos se buscan con el arancel cero?

Durante la gira, el CCE y representantes del sector privado estadounidense coincidieron en que uno de los objetivos centrales de la revisión del T-MEC debe ser garantizar el arancel cero para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen del acuerdo, incluidos aquellos sujetos a aranceles sectoriales bajo la Sección 232 del Trade Expansion Act.

El organismo empresarial reiteró su disposición para colaborar con autoridades y líderes empresariales de Estados Unidos, con el fin de consolidar a América del Norte como uno de los bloques económicos más competitivos del mundo y avanzar en una agenda de crecimiento sostenible.

