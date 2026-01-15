T-MEC, conflictos, tensiones y un crecimiento “mediocre” avizoran para 2026

Uno de los grandes retos económicos de México en este año es convencer a Donald Trump para que sobreviva el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), así lo consideraron académicos, especialistas, catedráticos y economistas.

¿Por qué el T-MEC es clave para la economía en 2026?

Durante el Foro “Panorama Económico y Político de México 2026”, Ernesto Stein, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, sentenció que no basta con agradar a Trump en la lucha contra el tráfico de drogas y personas, México, debe mantener la serenidad y cabeza fría ante la revisión T-MEC.

En tanto, Valeria Moy del Instituto Mexicano para la Competitividad y colaboradora en W Radio, insistió en que aún y cuando México logre un crecimiento económico de 1.5 por ciento, es una cifra totalmente “mediocre”.

“A México le urge invertir en <b>infraestructura</b> y <b>energía</b>, que ayuden a revertir el crecimiento económico pobre de apenas 0.4% que se estima creció en 2025”. — Valeria Moy,

Valeria Moy destacó que nuestro país tiene oportunidades para mejorar el crecimiento de la economía nacional, sin embargo no está haciendo nada.

“No sabemos todavía cómo va a cerrar 2025, pero estará alrededor de .4, .5, es bajísimo la verdad, tratamos de ser optimistas y siento que estamos tratando de ser ingeniosos porque ahora aplaudimos ese 0.4, porque claro al principio de año del año pasado iba a ser cero, ahora es que buena onda que va a ser 1.5, 1.5 que es un crecimiento profundamente medio mediocre para una economía como la mexicana, y yo creo que tenemos que empezar a llamarle a las cosas por su nombre, es absolutamente mediocre”. — Valeria Moy

¿Qué otros retos económicos enfrenta México?

Por su parte, Silvia Dávila, presidenta Latam y CEO México de Danone, consideró que hay grandes retos para México en los que se le puede apostar a las energías renovables y sobre todos a las nuevas tecnologías.

La Inteligencia Artificial (IA), dijo, lleva un ritmo, que se debe saber utilizar para impulsar la innovación en todas las cadenas productivas.

Entre los retos, agregó, está el tema de la seguridad sobre todo en carreteras y la facilidad para hacer negocios, que, indicó, hoy es muy complejo en México.

Finalmente, Horacio Arredondo de la Escuela de Negocios del Tec afirmó que se deben buscar mecanismos que garanticen la inversión, que ayuden al crecimiento económico y a mejorar la competitividad del país.

