Paga triple el 2 de febrero: ¿Cuánto dinero extra te debe caer por trabajar en día festivo 2026?

La paga triple el 2 de febrero es obligatoria. Revisa aquí cuánto dinero extra te debe caer por cumplir con tu jornada en este día festivo 2026.

Si ya te confirmaron que te toca chambear en este primer puente del año, seguramente te preguntas cuánto dinero extra te debe caer por trabajar en día festivo 2026. No te preocupes, aquí te explicamos cómo se calcula la paga triple el 2 de febrero para que tu patrón no te dé menos de lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Recuerda que aunque celebramos la Candelaria, el descanso oficial es por el Aniversario de la Constitución.

¿El 2 de febrero se paga doble?

Sí, pero no solo doble, es triple. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las personas que deban prestar servicios el 2 de febrero (día de descanso obligatorio), tienen derecho a recibir su salario normal más un salario doble por el servicio prestado.

¿Cuáles son los días que se pagan triple?

Los días de descanso obligatorio que se pagan triple por trabajar son:

El primer lunes de febrero (en conmemoración del 5 de febrero ).

(en conmemoración del ). El tercer lunes de marzo (en conmemoración del 21 de marzo ).

(en conmemoración del ). El 1 de mayo (Día del Trabajo).

(Día del Trabajo). El 16 de septiembre (Día de la Independencia).

(Día de la Independencia). El tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre ).

(en conmemoración del ). El 25 de diciembre (Navidad).

¿Cuánto es de la paga triple por trabajar en día de descanso obligatorio?

Si ganas más del mínimo, solo multiplica tu salario diario por tres. Sin embargo, si percibes el salario mínimo general de $315.04 pesos diarios, por ley te corresponden $945.12 pesos por trabajar este lunes.

Por su parte, si tu sueldo es de la zona Libre de la Frontera Norte de $440.87 pesos, tu pago total por este día festivo debe ser de $1,322.61 pesos.