¿Cancelaciones masivas? Gobierno de CDMX y hoteleros aclaran situación de reservas rumbo al Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, negó que haya habido cancelaciones generalizadas sobre reservaciones a cuartos de hotel para ocupar en durante el Mundial de Fútbol de este año.

“Eso no es así, no hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial; eso es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos todos de manera muy transparente; hubo algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación que tenían algunos países que pensaban que su equipo, que sus equipos, se iban a a quedar aquí en México en los encuentros de fútbol”. —

¿Hubo cancelaciones masivas rumbo al Mundial?

Pero no hay, insistió, “absolutamente ningún problema. No hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos”.

Esta declaración se da luego de que el martes, a 100 días de la inauguración de la Copa Mundial, el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrám Leyva, informó que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) había cancelado 40 por ciento de las habitaciones -equivalente a 800 cuartos- que tenía bloqueadas para las fechas mundialistas, y tras la muerte del líder del Cártel Jalisco, Nemesio Oceguera.

La mandataria aseguró que la Ciudad de México sigue siendo “uno de los lugares en donde va a llegar mucho turismo”.

Afirmó que en la Ciudad de México “seguimos trabajando como lo veníamos haciendo. No tenemos en ese tema preocupación”.

¿Cómo está la ocupación hotelera en la capital?

Reiteró que la ciudad de México está lista y preparada para recibir el Mundial y para para recibir a los visitantes.

Por su parte, la secretaria de Turismo local, Alejandra Fraustro indicó que el martes se llevó a cabo una reunión entre el gobierno capitalino y el sector hotelero, donde ambos “coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos”.

“Contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sedes, incluida la sede inaugural”. —

Cabe mencionar, explicó, “que la Ciudad de México espera recibir turistas y visitantes no sólo con boleto para los partidos, sino además de los miles de turistas que querrán vivir el ambiente mundialista en la ciudad de México, con un a gran oferta enriquecida más allá del estadio”.

Actualmente, la ciudad de México cuenta con más de 63 mil habitaciones en 800 hoteles.

