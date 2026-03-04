¿Por qué FIFA canceló reservaciones en CDMX? Gobierno de México investiga el caso

A solo 100 días de la Copa del Mundo, el sector hotelero de la CDMX recibió un impacto inesperado: la cancelación del 40% de las habitaciones reservadas por la FIFA. Ante el desconcierto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el país está listo para un “mundial pacífico” y ordenó una revisión exhaustiva de los datos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está garantizada la seguridad ante el inicio de la Copa del Mundo 2026 en el mes de junio en nuestro país.

¿Qué pasó con las reservaciones del Mundial 2026?

Luego de que FIFA canceló 800 reservaciones de hoteles a 100 días del Mundial 2026, en la Ciudad de México, la presidenta indicó que pidió a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y de Cultura, Gabriela Cuevas, revisen el asunto y se proporcionarán más detalles una vez que la información sea confirmada.

“Estamos revisando a ver si es cierta primero esta información y en cuando la tengamos la pedía José que pudiera revisar junto con Gabriel Cuevas y en cuanto tengamos la información ya les podemos decir completo”. —

La Jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que la tarde de este miércoles se realizará una junta en la Secretaría de Seguridad Pública con los titulares de la FIFA para revisar todos los protocolos y planes en la materia, sin embargo, enfatizó que habrá un mundial pacífico.

¿Cuántas habitaciones quedaron disponibles en CDMX?

De acuerdo a la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, alrededor del 40% de dos mil habitaciones que se encontraban completamente reservadas quedaron disponibles, lo que representa aproximadamente 200 cuartos vacíos, sin conocer la razón de las cancelaciones.

