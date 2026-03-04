Escape por tierra: El plan de México para sacar a 279 connacionales del conflicto en Medio Oriente

Las salidas se han realizado principalmente por vía terrestre, debido al cierre del espacio aéreo en buena parte de la región. Foto de archivo. / Europa Press News

Comienza el regreso mexicanos Medio Oriente ante el conflicto que se mantiene en distintas partes y que escaló tras el ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria explicó que las salidas se han realizado principalmente por vía terrestre, debido al cierre del espacio aéreo en buena parte de la región tras los bombardeos y la tensión militar.

Al respecto de la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx reporta que 279 personas mexicanas han podido ser evacuadas de la región, desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Su salida ha sido vía terrestre, en su mayoría, hacia Egipto, Jordania y Türkiye,… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 4, 2026

¿Cuántos mexicanos han sido evacuados?

“Antier me mandaron una nota que algunos de ellos salieron por vía no aérea porque en este momento no hay vuelos, 279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Catar. Han salido vía terrestre en su mayoría hacia Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto”. —

Sheinbaum Pardo indicó que el cierre del tráfico aéreo en varias zonas del Golfo ha obligado a las autoridades diplomáticas mexicanas a buscar rutas alternativas para garantizar la seguridad de los connacionales.

¿Qué informó la SRE sobre las embajadas?

En tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la salida de mexicanas y mexicanos y reiteró que todas las embajadas de México continúan operando en situaciones de alerta y en contacto con los connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.

