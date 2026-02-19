Sergio Mayer: El diputado deja su curul para participar en un reality show y desata ola de comentarios negativos en redes

La decisión del diputado federal Sergio Mayer de separarse temporalmente de su cargo para entrar a un reality show volvió a colocarlo en el centro del debate público en México. Más allá del entretenimiento, el caso ha generado conversación sobre responsabilidades políticas y percepción ciudadana, especialmente en redes sociales donde el tema se volvió tendencia.

¿Por qué Sergio Mayer deja su cargo unos días y pidió licencia?

El legislador solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en la sexta temporada del reality “La Casa de los Famosos”, petición que fue aprobada por la Cámara de Diputados con efectos a partir del 17 de febrero de 2026.

Tras la autorización, Sergio Mayer dejó su curul y confirmó su participación en el programa televisivo producido por Telemundo, decisión que marcó su entrada oficial al show durante la gala de estreno.

Reacciones en redes sociales hacia Sergio Mayer

La licencia detonó debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que un diputado como Sergio Mayer en funciones solicitara permiso para integrarse a un reality show.

Incluso publicaciones virales reflejaron comentarios críticos hacia el legislador por su decisión, evidenciando el tono polarizado del debate digital alrededor del tema.

La conversación lo convirtió en tendencia y reavivó discusiones sobre la ética política, la imagen pública y el uso de licencias legislativas para actividades ajenas al cargo.

Sergio Mayer, el personaje frecuente en realities y televisión

No es la primera vez que Mayer participa en programas de este tipo. El actor y político ha tenido presencia en varios realities y formatos televisivos, incluyendo ediciones previas de “La Casa de los Famosos”, donde incluso figuró como finalista o panelista en distintos años.

Su trayectoria híbrida entre política y entretenimiento ha contribuido a que cada decisión mediática tenga eco inmediato en el debate público y digital.