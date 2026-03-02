Persiste la pobreza laboral en México: solo 34% salió de esa condición en 2025

Persiste la pobreza laboral en México, durante 2025 más del 60% permanecieron en esa condición.

El 65.7% de los hogares mexicanos que estaban en pobreza laboral a finales de 2024 permanece en esa condición en México, de acuerdo con el último estudio de persistencia del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

Esto, luego que de los 11.9 millones de hogares en pobreza laboral que había en México en el cuarto trimestre de 2024, 7.8 millones, solo el 34.3 % logró salir de la pobreza, indicó Gonzalo Hernández Licona, director del observatorio Social del CEEY.

La persistencia en pobreza laboral mide el porcentaje de hogares que se encuentran en pobreza laboral y continúan en esa situación un año después. Ampliar

¿Qué significa pobreza laboral?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define a la pobreza laboral como la imposibilidad de los trabajadores a acceder a la canasta básica.

Dicho en otras palabras, se refiere a las personas que no pueden cubrir la canasta alimentaria con el sueldo que perciben por su trabajo.

La persistencia en pobreza laboral mide el porcentaje de hogares que se encuentran en pobreza laboral y continúan en esa situación un año después.

¿En qué estados persiste la pobreza laboral?

En tanto, Roberto Velez, director del CEEY, informó que Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen una persistencia en pobreza laboral mayor a 70 %. Señaló que el énfasis de la política social debe ponerse en las familias que permanecen más tiempo en pobreza laboral.

Por su parte, enBaja California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México, Campeche, Baja California, Aguascalientes y Tabasco esta cifra es menor a 60 %.

Sin embargo, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla son las entidades que más aportan al indicador de persistencia en pobreza laboral a nivel nacional, debido a su tamaño y a su condición de persistencia promedio anual en pobreza laboral.

Algunas chozas hechas con madera y lamina de la colonia emergente El Mirador, en el municipio de Jiutepec. Ampliar

¿Dónde se redujo la pobreza laboral en 2025?

Tres estados del país registraron una reducción importante en la persistencia en pobreza laboral promedio anual entre 2024 y 2025:

Aguascalientes,

Quintana Roo,

Guanajuato

Durango

Por el contrario, la persistencia en pobreza laboral se incrementó en:

Tamaulipas,

San Luis Potosí,

Zacatecas,

Hidalgo,

Morelos,

Jalisco

Nuevo León, entre otros estados.

¿Cómo se pide la pobreza laboral en México?

La medición de la pobreza laboral está a cargo del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), que cada tres meses revisa el número de personas con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.

Las cifras provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) trimestral que publica el INEGI.