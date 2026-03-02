¿Qué dice la Reforma Electoral de Sheinbaum? Hoy inicia su camino legislativo

"La gente sabrá quién votó a favor y quién en contra de lo que han estado pidiendo", puntualizó la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hoy se enviará a la Cámara de Diputados su propuesta de Reforma Electoral después de hacerle una última revisión.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, dijo que hay tiempo para su discusión y avanzar en la reforma presidencial, y ‘pase lo que pase y voten como voten’, tanto aliados como adversarios, la gente sabrá quién votó a favor y en contra de sus demandas.

¿Cuándo se enviará la reforma a la Cámara de Diputados?

“Hoy se envía, hoy en la tarde se envía, voy a darle la última revisada más tarde y ya se envía el diario”.

- “¿Y si darán los tiempos para que avance esta reforma presidencial?”, se le cuestionó.

-“Sí, y si no, como he dicho, yo cumplo con la gente y ya pues la gente sabrá quién votó a favor y quién en contra de lo que han estado pidiendo”, respondió la presidenta.

También hizo alusión al comunicado que emitió el Partido del Trabajo, que aseguró que la reforma busca crear un “partido de Estado” que solo beneficiaría a Morena.

¿Qué cambios plantea la iniciativa presidencial?

“Pues no, no es verdad, no sé por qué lo hayan planteado. Ayer lo decía en el en el evento ahí en Comondú, en Baja California Sur, y vieran la gente cómo responde. Lo más importante en la reforma que estamos planteando es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo.

“La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos. Entonces, lo esencial que estamos planteando en la reforma, más allá de la discusión del PREP, ¿no? Son dos cosas. Una, que los llamados plurinominales, que la representación proporcional no sea decidida por las cúpulas de los partidos políticos, sino sea decidida por la gente”.

La Jefa del Ejecutivo Federal comentó que con el proyecto se busca recuperar la esencia de la democracia, permitiendo que la representación proporcional sea decidida por el pueblo y no por las cúpulas de los partidos políticos.

