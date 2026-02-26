Tarjetón Digital IMSS para Jubilados: Así puedes descargarlo paso a paso en 2026

Acceder al Tarjetón Digital IMSS para Jubilados es ahora más sencillo desde la plataforma en línea; así puedes descargarlo paso a paso en 2026 teniendo a la mano tu NSS y mail.

Olvídate de las filas y las vueltas a la oficina; ahora tener tu información de seguridad social a la mano es mucho más sencillo desde tu celular o computadora. Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta información te interesa. Aquí te contamos todo sobre el Tarjetón Digital IMSS para Jubilados y te mostramos que así puedes descargarlo paso a paso en 2026 de forma rápida y segura desde la comodidad de tu casa.

¿Qué se necesita para sacar el Tarjetón del IMSS?

Para que el proceso sea rápido y no te quedes a mitad del registro, necesitas la siguiente información para sacar el Tarjetón del IMSS:

CURP (actualizada).

(actualizada). Número de Seguridad Social (NSS) a 11 dígitos.

a 11 dígitos. Estado de residencia actual.

actual. Fecha de ingreso o de inicio de tu pensión.

o de inicio de tu pensión. Correo electrónico personal

¿Cómo sacar Tarjetón de jubilado del IMSS?

Si es la primera vez que lo vas a tramitar, necesitas hacer un registro previo para generar tu contraseña de acceso. Sigue estos pasos:

Ingresa al portal de Tarjetón Digital para Jubilados. Busca la opción de “Nuevo Registro”. Selecciona tu estado de residencia. Ingresa tu NSS y tu CURP. Coloca la fecha de inicio de tu pensión Escribe tu correo electrónico y un correo alterno por seguridad. Crea una contraseña Una vez registrado, el sistema te enviará un correo de verificación. Toma en cuenta que este correo puede tardar en llegar o irse a la carpeta de “Spam”. Una vez que te llegue el correo, confírmalo con el enlace que te llega. Entra de nuevo al portal, inicia sesión y descarga tu Tarjetón Digital del IMSS.

¿Qué documentos necesito para sacar el tarjetón del IMSS?

Realmente no necesitas escanear documentos, pero sí tener los originales a la vista para capturar los datos sin errores. Los “imprescindibles” son:

Tu Estado de Cuenta de la Pensión , donde viene la fecha de inicio.

, donde viene la fecha de inicio. Tu credencial de pensionado o documento donde aparezca tu NSS .

. Tu CURP impresa o digital.



