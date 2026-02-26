Tarjetón Digital IMSS para Jubilados: Así puedes descargarlo paso a paso en 2026
Checa los detalles del Tarjetón Digital IMSS para Jubilados; te explicamos cómo obtenerlo paso a paso en 2026
Olvídate de las filas y las vueltas a la oficina; ahora tener tu información de seguridad social a la mano es mucho más sencillo desde tu celular o computadora. Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta información te interesa. Aquí te contamos todo sobre el Tarjetón Digital IMSS para Jubilados y te mostramos que así puedes descargarlo paso a paso en 2026 de forma rápida y segura desde la comodidad de tu casa.
¿Qué se necesita para sacar el Tarjetón del IMSS?
Para que el proceso sea rápido y no te quedes a mitad del registro, necesitas la siguiente información para sacar el Tarjetón del IMSS:
- CURP (actualizada).
- Número de Seguridad Social (NSS) a 11 dígitos.
- Estado de residencia actual.
- Fecha de ingreso o de inicio de tu pensión.
- Correo electrónico personal
¿Cómo sacar Tarjetón de jubilado del IMSS?
Si es la primera vez que lo vas a tramitar, necesitas hacer un registro previo para generar tu contraseña de acceso. Sigue estos pasos:
- Ingresa al portal de Tarjetón Digital para Jubilados.
- Busca la opción de “Nuevo Registro”.
- Selecciona tu estado de residencia.
- Ingresa tu NSS y tu CURP.
- Coloca la fecha de inicio de tu pensión
- Escribe tu correo electrónico y un correo alterno por seguridad.
- Crea una contraseña
- Una vez registrado, el sistema te enviará un correo de verificación. Toma en cuenta que este correo puede tardar en llegar o irse a la carpeta de “Spam”.
- Una vez que te llegue el correo, confírmalo con el enlace que te llega.
- Entra de nuevo al portal, inicia sesión y descarga tu Tarjetón Digital del IMSS.
¿Qué documentos necesito para sacar el tarjetón del IMSS?
Realmente no necesitas escanear documentos, pero sí tener los originales a la vista para capturar los datos sin errores. Los “imprescindibles” son:
- Tu Estado de Cuenta de la Pensión, donde viene la fecha de inicio.
- Tu credencial de pensionado o documento donde aparezca tu NSS.
- Tu CURP impresa o digital.