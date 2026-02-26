;

  • 26 FEB 2026, Actualizado 21:46

Tarjetón Digital IMSS para Jubilados: Así puedes descargarlo paso a paso en 2026

Checa los detalles del Tarjetón Digital IMSS para Jubilados; te explicamos cómo obtenerlo paso a paso en 2026

Acceder al Tarjetón Digital IMSS para Jubilados es ahora más sencillo desde la plataforma en línea; así puedes descargarlo paso a paso en 2026 teniendo a la mano tu NSS y mail.

Acceder al Tarjetón Digital IMSS para Jubilados es ahora más sencillo desde la plataforma en línea; así puedes descargarlo paso a paso en 2026 teniendo a la mano tu NSS y mail.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Olvídate de las filas y las vueltas a la oficina; ahora tener tu información de seguridad social a la mano es mucho más sencillo desde tu celular o computadora. Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta información te interesa. Aquí te contamos todo sobre el Tarjetón Digital IMSS para Jubilados y te mostramos que así puedes descargarlo paso a paso en 2026 de forma rápida y segura desde la comodidad de tu casa.

¿Qué se necesita para sacar el Tarjetón del IMSS?

Para que el proceso sea rápido y no te quedes a mitad del registro, necesitas la siguiente información para sacar el Tarjetón del IMSS:

  • CURP (actualizada).
  • Número de Seguridad Social (NSS) a 11 dígitos.
  • Estado de residencia actual.
  • Fecha de ingreso o de inicio de tu pensión.
  • Correo electrónico personal

¿Cómo sacar Tarjetón de jubilado del IMSS?

Si es la primera vez que lo vas a tramitar, necesitas hacer un registro previo para generar tu contraseña de acceso. Sigue estos pasos:

  1. Ingresa al portal de Tarjetón Digital para Jubilados.
  2. Busca la opción de “Nuevo Registro”.
  3. Selecciona tu estado de residencia.
  4. Ingresa tu NSS y tu CURP.
  5. Coloca la fecha de inicio de tu pensión
  6. Escribe tu correo electrónico y un correo alterno por seguridad.
  7. Crea una contraseña
  8. Una vez registrado, el sistema te enviará un correo de verificación. Toma en cuenta que este correo puede tardar en llegar o irse a la carpeta de “Spam”.
  9. Una vez que te llegue el correo, confírmalo con el enlace que te llega.
  10. Entra de nuevo al portal, inicia sesión y descarga tu Tarjetón Digital del IMSS.

¿Qué documentos necesito para sacar el tarjetón del IMSS?

Realmente no necesitas escanear documentos, pero sí tener los originales a la vista para capturar los datos sin errores. Los “imprescindibles” son:

  • Tu Estado de Cuenta de la Pensión, donde viene la fecha de inicio.
  • Tu credencial de pensionado o documento donde aparezca tu NSS.
  • Tu CURP impresa o digital.

TE PUEDE INTERESAR: Tarjetón IMSS Digital: ¿Quiénes necesitan esta modalidad y para qué sirve?


El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad