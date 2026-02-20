IMSS confirma cómo pensionados bajo Ley 73 podrán acceder a recursos Infonavit

Para muchos trabajadores que cotizaron antes de julio de 1997, jubilarse bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trae un beneficio adicional: la posibilidad de recuperar los recursos que tenían en su cuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Estos fondos corresponden al ahorro acumulado que no se usó para crédito hipotecario y ahora pueden devolverse al pensionado.

Este dinero puede representar una ayuda extra para quienes terminaron su vida laboral sin utilizar su crédito de vivienda. Las autoridades han detallado que, bajo este régimen, los recursos se entregan en una sola exhibición, incluyendo los rendimientos generados durante años.

Requisitos oficiales para recuperar recursos de Infonavit bajo Ley 73

Para iniciar el trámite, es indispensable cumplir con varios requisitos oficiales:

Tener la resolución de pensión emitida por el IMSS.

No contar con un crédito vigente con Infonavit.

Estar inscrito en una Afore y con datos actualizados y consistentes (CURP, RFC, NSS).

Disponer de una cuenta bancaria con CLABE a nombre del pensionado para recibir el depósito.

Contar con e.firma vigente para realizar los trámites en línea.

Cómo solicitar y recibir la devolución de tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit

El proceso se puede hacer en línea, ingresando a los portales oficiales del Infonavit o acudiendo a un centro de servicio con cita previa. Tras presentar la documentación completa, el dinero suele aparecer en la cuenta bancaria del pensionado en pocos días hábiles.

Esta medida busca dar mayor certidumbre y liquidez a quienes cumplieron con años de cotización bajo la Ley 73 y no aprovecharon sus recursos de vivienda, asegurando que su ahorro no quede sin utilizar.