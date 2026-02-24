Multas por abusar del claxon: CDMX endurecerá sanciones que ascienden hasta 3 mil pesos

Con las nuevas instrucciones de tránsito, las multas por abusar del claxon se vuelven más estrictas; la CDMX endurecerá sanciones que ascienden hasta 3 mil pesos a fin de mitigar el ruido en la vía pública.

La Ciudad de México intensificará lo marcado por el Reglamento de Tránsito con el objetivo de reducir la contaminación auditiva en las principales avenidas de la capital. Estas modificaciones buscan limitar el uso del claxon. A continuación, te detallamos todo sobre las nuevas multas por abusar del claxon, ya que la CDMX endurecerá sanciones que ascienden hasta 3 mil pesos para quienes utilicen este dispositivo de forma innecesaria o excesiva durante sus trayectos.

¿De cuánto es la multa por usar el claxon excesivamente?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, existen dos tipos de sanciones principales dependiendo de la falta:

Uso excesivo en congestión vial: Según el Artículo 7 , utilizar la bocina para fines ajenos a evitar un hecho de tránsito, especialmente durante congestión vehicular, se sanciona con 5, 7 o 10 veces la UMA ; equivale a 586.55 pesos a $1,173.1 pesos.

Según el , utilizar la bocina para fines ajenos a evitar un hecho de tránsito, especialmente durante congestión vehicular, se sanciona con ; equivale a Modificaciones ruidosas: El Artículo 43 prohíbe instalar bocinas o claxons que produzcan ruido excesivo. Aquí la multa va de los $2,930 pesos a los $3,220 pesos.

Además, se te sumará 1 punto de penalización en tu licencia de conducir. Es decir, acumularlas puede dejarte sin esta.

El diputado Israel Moreno impulsó esta medida señalando que el ruido vehicular no es solo molesto, sino un riesgo real para la salud pública. Por lo que la instrucción para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es ahora aplicar el reglamento vigente para reducir el caos sonoro.

