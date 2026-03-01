Hoy No Circula 2 de marzo - CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan para evitar multas en lunes?( Getty Images )

Iniciamos marzo, el mes de la primavera, pero antes de que las jacarandas pinten la ciudad, hay que pintar nuestra ruta con precaución. Si ya estás listo para retomar tus actividades este 2 de marzo, es fundamental que verifiques si a tu vehículo le toca “descansar” con el Hoy No Circula.

Recuerda que el programa ambiental se mantiene vigente en el Valle de México para controlar las emisiones, especialmente en estas mañanas donde la inversión térmica puede atrapar los contaminantes a nivel de calle. ¡Evita que la primera infracción de marzo sea la tuya!

¿Qué autos no circulan este lunes 2 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los vehículos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin problemas por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

No respetar el Hoy No Circula en este 2026 te puede costar una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el traslado al corralón. ¡Mejor ahorra ese dinero para tus planes de marzo!