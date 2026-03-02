Guerra multifrontal en Irán escala con 11 países involucrados

La guerra multifrontal en Irán ha escalado en los últimos días con la participación de múltiples actores internacionales y repercusiones económicas globales. / Anadolu

La guerra multifrontal en Irán ha escalado en los últimos días con la participación de múltiples actores internacionales y repercusiones económicas globales.

La guerra que inician Estados Unidos e Israel contra Irán, que llaman un taque preventivo y que ocurre cuando aún había negociaciones en curso es una guerra multifrontal, ahora hay 11 países involucrados y eso empieza a tener repercusiones, señaló el internacionalista Mauricio Meshoulam, quien consideró que el conflicto es ahora una “guerra internacional en la que están involucrados gobiernos que tiene que tomar la decisión de si entran y atacan a Irán o se mantienen a la defensiva, deteniendo misiles y drones que Irán les está enviando”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el internacionalista consideró ante el conflicto: “si tuviéramos que definir la situación hay que entender que se trata de un combate asimétrico, es decir, que no son poderes equiparables el que tiene Irán contra el de Estados unidos y mucho menos si se le suma el poderío de Israel”.

Combate asimétrico y crisis interna

Detalló que Irán no puede competir utilizando las mismas estrategias y por los tanto la decisión es como un animal herido que se encuentra en su momento de mayor debilidad desde el estableció la República Islámica allá por 1979, externa porque sus aliados se han debilitado, e interna porque padece una crisis económica brutal, un momento de enorme ilegitimidad, la gente manifestándose en las calles en las últimas semanas de manera masiva en contra del gobierno debido a la situación que viven frente a este momento de debilidad lo que irán decida hacer son tácticas asimétricas, eso es invocar a más actores.

En este contexto, la Guerra multifrontal Irán podría derivar en la participación directa o indirecta de más gobiernos en la región.

Lo que irán elige hacer es utilizar tácticas involucradas a masacres, elevar el costo de haber sido atacado bombardeando instalaciones petroleras, cerrando el estrecho de Ormuz, sitio por donde transita una cuarta parte del petróleo que se consumen en el mundo”.

“Si esto perdura puede generar un impacto enorme en los precios del petróleo” incluso dijo, ya lo estamos viendo, Mexico importa el 50% o más de las gasolinas, significa que si hay, tendrá un efecto global.

Detalló que por estrecho de Ormuz, pasa el 20% del comercio global, una quinta parte de lo que se comercia en el mundo, y una quinta parte de los tractos que circula a nivel mundial,

y agregó que”no es solo lo que pasa por encima del mar, sino también lo que pasa por debajo, puede suceder el corte de esos lazos submarinos".

Escenario político y sucesión en Irán

La forma como lo planteó Donald Trump no es una guerra delimitada, dijo que “lo que tiene que suceder es un cambio de régimen, porque ese un gobierno es terrorista”, es decir, una amenaza para EUA y todos sus aliados desde hace muchos años. Para Trump fue una ofensa perder credibilidad ante la falta de respuesta de Irán.

Sobre quién vendrá a suplir al Ayatola Alí Jamenei, detalló que “en junio pasado hubo un enfrentamiento al que se sumó Estados Unidos, fecha desde al cual era previsible para ir a lo que se vive hoy, lo que hicieron fue establecer capas de sucesión que permitirán la supervivencia del régimen”.

“Para Irán la desilusión de victoria es que el régimen sobreviva, no ganarle sino cómo resistir sí hay un régimen sólido y una arquitectura importante, no es Venezuela".

Eliminar su capacidad de misiles, disminuir su capacidad nuclear y sobre todo garantizar que el régimen no tenga una marina ni capacidad militar, lo cual sí pueden conseguir con una serie de ataques aéreos, es lo que pretende Estados Unidos, señala el internacionalista; sin embargo, reconoció que “si la invasión, si se complica EUA va a tener que meter cooperaciones especiales”.

“No se descarta que Trump declare la guerra y pacte con quien quede a cargo, muy al estilo de Venezuela y bajo los términos que busque en esta Guerra multifrontal Irán”.