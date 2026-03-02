Las alertas por ataques aéreos de Irán contra Israel continúan, mientras entierran a sus muertos

Este lunes Israel entierra a 8 de los 10 muertos tras bombardeos con Irán. / Alexi J. Rosenfeld

El conflicto en Oriente Próximo continúa con alertas de bombardeo que anuncian la llegada de misiles desde Irán; esta mañana hubo explosiones bastante potentes de los sistemas antimisiles. Israel entierra hoy a 8 de los 10 muertos que han dejado los ataques de estos tres primeros días de conflicto, compartió Antonio Pita, corresponsal de Oriente Próximo de EL PAÍS, en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Escalada militar y objetivo político

Desde el principio está claro que la guerra tiene el objetivo del derrocamiento del régimen, por lo que sigue contra altos mandos e infraestructuras y animando constantemente a los iraníes a tomar el poder.

Pese a que la guerra se ha convertido en regional, con las bases de Estados Unidos, Washington sigue convencido de que esta es la estrategia.

La incertidumbre del momento lleva al periodista a cuestionarse qué capacidad tiene Irán para sobrevivir al asesinato del líder supremo Alí Jamenei, cuando la desigualdad militar es evidente.

Implicaciones internacionales y tensión en el estrecho

En Oriente Próximo los cambios de régimen empiezan en un papel en un despacho; en esta ocasión no se sabe, además de las amplias implicaciones hacia países de la Unión Europea, Reino Unido, Chipre, Grecia, el estrecho de Ormuz, entre otros.

Entre el caos que hay todavía se guarda el régimen la carta del estrecho, afirma.

En la calle la gente ha perdido bienes, pero justifica el obtener seguridad; como sociedad tiene que pagar de alguna manera, que el fin lo justifica por obtener seguridad a largo plazo.

El consenso es social y político, la oposición da el apoyo; todos en Israel están convencidos y en la misma línea en medio del conflicto Irán Israel.