Sucesión en Irán: ¿Quién podría reemplazar al líder supremo Alí Jamenei tras su muerte?

La muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, deja al país ante una encrucijada histórica: ¿quién lo sucederá? Tras décadas de control absoluto sobre la política, la religión y las fuerzas armadas de la República Islámica, su ausencia abre un capítulo complejo en la vida política de Irán.

Irán ya activó un consejo de liderazgo interino que asumirá funciones mientras se define el sucesor permanente conforme a la Constitución iraní y los procedimientos del país. Ese organismo temporal está conformado por figuras clave como el presidente, el jefe del poder judicial y un miembro del Consejo de Guardianes.

¿Cómo funciona el proceso de sucesión del líder supremo en Irán?

Según la Constitución islámica, cuando se produce una vacante en la posición de líder supremo, la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos, debe reunirse para elegir al nuevo máximo líder del país. Mientras tanto, el consejo interino gestiona las funciones esenciales del liderazgo hasta que se elija oficialmente al reemplazo.

La sucesión no es un proceso público ni competitivo como en otras democracias; se maneja dentro de los círculos religiosos y políticos más influyentes de Irán, con varios nombres sonando fuerte entre los posibles candidatos.

Posibles candidatos para el puesto más poderoso de Irán tras muerte de Jamenei

Alireza Arafi – Actual miembro del Consejo de Guardianes y parte del liderazgo interino. Su experiencia religiosa y cercanía con el aparato clerical lo colocan como figura seria en el proceso.

Mojtaba Jamenei – Considerado por analistas como uno de los posibles candidatos debido a su relación con la élite religiosa y su cercanía con el aparato de seguridad, aunque su elección podría generar resistencia dentro de sectores moderados.Sadegh Larijani – Con fuertes credenciales religiosas y experiencia institucional, aparece mencionado como uno de los nombres tradicionales dentro del círculo clerical.Mohsen Araki y Hassan Khomeini – Otros nombres que han sido citados en reportes internacionales por su perfil religioso y político dentro de los círculos clericales, aunque con distintos niveles de influencia.

Desafíos y complejidad de elegir un nuevo líder supremo en plena crisis

Ninguno de los candidatos tiene un apoyo mayoritario claro, y la elección ocurre en un momento de alta tensión regional tras el ataque que provocó la muerte de Jamenei. Esto puede influir en que los líderes iraníes busquen estabilidad antes que cambios radicales en la estructura de poder.

La trayectoria de quien finalmente asuma el liderazgo marcará la política interna de Irán, su relación con Occidente y su papel en un Medio Oriente convulsionado, con implicaciones que van mucho más allá de sus fronteras.