Vincula FGR a escoltas de “El Mencho”

Fueron vinculados a proceso vinculó a proceso Andrés Pelayo y Genaro Barajas, detenidos el pasado domingo durante el operativo que la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) en Jalisco en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, en el caso relacionado con Escoltas CJNG proceso.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) al indicar que aportó los datos de prueba necesarios, para continuar con el proceso contra quienes se desempeñaron como escoltas del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien fue abatido en la acción realizada en Tapalpa.

Luego de que la #FGR aportó datos de prueba necesarios, fue posible obtener vinculación a proceso contra Andrés “N” y Genaro “N”, quienes fueron detenidos el domingo pasado en #Tapalpa, #Jalisco. Los imputados fueron detenidos como resultado de trabajos del @GabSeguridadMX.



Delitos imputados por portación de armas

A través de un comunicado la Fiscalía indicó que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los argumentos vinculatorios suficientes por lo que Andrés “N” fue llevado a proceso por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, y portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Mientras que Genaro “N”, por la probable comisión de los ilícitos de portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores, también de uso exclusivo, dentro del caso Escoltas CJNG proceso.

Prisión preventiva en el Altiplano

Detalló que además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron internos en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria relacionada con el proceso contra los escoltas del CJNG.

