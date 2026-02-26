Revelan la nómina de El Mencho: documentos atribuidos al CJNG detallan pagos a halcones, policías y gastos operativos en Jalisco

Una serie de documentos asegurados tras un operativo federal en Jalisco, revelados por el diario El Universal, exhibe la presunta estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con registros de ingresos, egresos y pagos internos que el propio medio denominó la “narconómina” de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Los archivos, difundidos a partir de filtraciones vinculadas a la investigación en curso, incluyen listas de pagos semanales, montos destinados a supuestos sobornos y reportes de ganancias mensuales en municipios del sur de Jalisco. Hasta el momento, las autoridades federales no han presentado públicamente la totalidad de los documentos ni han confirmado de manera individual cada anotación.

TE SUGERIMOS: Tationil Plus, el medicamento hallado en el refugio de El Mencho: ¿para qué sirve y qué enfermedad tenía?

Qué contienen los registros financieros atribuidos al CJNG

De acuerdo con las publicaciones coincidentes en varios medios, los documentos incluyen:

Listados de pagos a halcones o vigías, con montos que oscilan entre 2,500 y 3,000 pesos semanales.

Pagos a sicarios o personal armado, con cifras cercanas a 4,000 pesos semanales.

Cantidades mayores asignadas a jefes regionales o coordinadores de plaza.

Gastos operativos como gasolina, alimentación, renta de inmuebles y mantenimiento.

Ingresos derivados de la venta de drogas, marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, así como del control de máquinas tragamonedas.

Los apuntes también refieren movimientos financieros en municipios como Tapalpa, Villa Purificación, Casimiro Castillo, San Gabriel y Chiquilistlán, zonas donde el grupo criminal ha tenido presencia histórica.

Montos mensuales y flujo de efectivo

En uno de los cortes mensuales correspondientes a diciembre de 2025, los registros señalan ingresos por más de 8 millones de pesos en esa región específica. En el mismo periodo, el gasto operativo superaría el millón 300 mil pesos, según las cifras difundidas.

Los documentos presentan balances internos que detallan cuánto dinero ingresaba por venta de droga y cuánto se distribuía en pagos, logística y presuntas cuotas a colaboradores externos.

Revelan la nómina de El Mencho: documentos atribuidos al CJNG detallan pagos a halcones, policías y gastos operativos en Jalisco Ampliar

Referencias a pagos a corporaciones y contactos

Entre los apuntes aparecen descripciones abreviadas que diversos medios interpretan como posibles pagos a integrantes de corporaciones de seguridad o contactos institucionales. Se mencionan conceptos como “GN”, “PGR” y referencias a policías municipales, acompañados de montos específicos.

Sin embargo, no se han dado a conocer nombres completos de servidores públicos ni resoluciones judiciales que confirmen responsabilidades. La información permanece en etapa de investigación y análisis pericial.

Nombres y alias incluidos en la documentación

Los registros difundidos incluyen nombres y alias de presuntos operadores financieros y coordinadores regionales vinculados al CJNG. Entre ellos figuran identificaciones como “El Tuli”, “El Sapo”, “El Meño”, “La Gallina” y “El Yogurt”, señalados como responsables de administrar recursos o coordinar pagos.

Hasta ahora, la autoridad federal no ha informado qué personas han sido judicializadas específicamente por estos documentos ni qué líneas de investigación se desprenden de cada anotación.

Revelan la nómina de El Mencho: documentos atribuidos al CJNG detallan pagos a halcones, policías y gastos operativos en Jalisco Ampliar

Contexto de la investigación

La difusión de la llamada nómina ocurre en el marco de las indagatorias contra la estructura financiera del CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México.

Las autoridades continúan el análisis de los archivos asegurados para determinar su autenticidad, cadena de custodia y posible uso como prueba en procesos penales. Mientras tanto, la información conocida públicamente proviene de reportes periodísticos basados en filtraciones de la investigación en curso.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Golpe histórico la captura de “El Mencho”, política de abrazos no balazos se fue a la basura: Héctor de Mauleón