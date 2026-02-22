Confirma EUA apoyo en la caída de “El Mencho”
El gobierno de Trump agradeció a la milicia mexicana la exitosa operación que dio como resultado la muerte de “El Mencho”.
La muerte de “El Mencho” se registró luego de que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a través de redes.
La funcionaria publicó que Estados Unidos habría brindado apoyo a México para activar el operativo en Talpalpa, Jalisco en donde se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El Mencho” era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país.
El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es, recordó Karoline Leavitt.
Postura del gobierno estadounidense
El presidente Trump ha sido muy claro:
Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo.”—
La administración Trump elogió y agradeció a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación relacionada con la muerte de "El Mencho".