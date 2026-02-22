Confirma EUA apoyo en la caída de “El Mencho”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt confirmó el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de México en la captura y muerte de Nemesio "N" "El Mencho". / Anadolu

La muerte de “El Mencho” se registró luego de que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a través de redes.

La funcionaria publicó que Estados Unidos habría brindado apoyo a México para activar el operativo en Talpalpa, Jalisco en donde se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

“El Mencho” era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país.

El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es, recordó Karoline Leavitt.

Postura del gobierno estadounidense

El presidente Trump ha sido muy claro:

Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo.” —

La administración Trump elogió y agradeció a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación relacionada con la muerte de "El Mencho".

