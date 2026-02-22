;

  • 23 FEB 2026, Actualizado 05:29

Confirma EUA apoyo en la caída de “El Mencho”

El gobierno de Trump agradeció a la milicia mexicana la exitosa operación que dio como resultado la muerte de “El Mencho”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt confirmó el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de México en la captura y muerte de Nemesio &quot;N&quot; &quot;El Mencho&quot;.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt confirmó el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de México en la captura y muerte de Nemesio "N" "El Mencho". / Anadolu

Araceli Hernández Zamora

La muerte de “El Mencho” se registró luego de que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a través de redes.

La funcionaria publicó que Estados Unidos habría brindado apoyo a México para activar el operativo en Talpalpa, Jalisco en donde se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Mencho” era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a ese país.

El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es, recordó Karoline Leavitt.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco continúa en “código rojo”: Lemus

Postura del gobierno estadounidense

El presidente Trump ha sido muy claro:

Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo.”

—  

TE PUEDE INTERESAR: Trump declarará a cárteles como organizaciones terroristas

La administración Trump elogió y agradeció a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación relacionada con la muerte de "El Mencho".

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad