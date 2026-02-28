Entregan el cuerpo de “El Mencho” a sus familiares; Así lo dió a conocer la Fiscalía

La Fiscalía confirmó la entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, líder de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. La noticia fue dada a conocer de manera oficial por la autoridad ministerial, que a pesar de no dar detalles al respecto, mencionaron que ya se encuentra en camino.

Te dejamos todos los detalles a continuación.

¿Qué informó la Fiscalía sobre la entrega del cuerpo de “El Mencho”?

En su comunicado, la autoridad señaló que el cuerpo fue entregado a familiares directos, quienes acreditaron el parentesco conforme a los requisitos legales. Asimismo, se indicó que no existen pendientes administrativos relacionados con este proceso.

Aunque el caso ha generado diversas reacciones en distintos sectores, la Fiscalía subrayó que su actuación se limitó al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

FGR entrega el cuerpo de Nemesio Oseguera, alías "El Mencho" a sus familiares Ampliar

¿Existe alguna otra información sobre el caso?

La figura conocida como “El Mencho” ha sido vinculada públicamente con actividades delictivas en México, por lo que la noticia generó atención inmediata en medios y redes sociales. Sin embargo, la autoridad no ofreció detalles adicionales más allá del procedimiento formal de entrega del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles actos públicos, ceremonias o medidas de seguridad relacionadas con este hecho.

¿Qué pasó en Jalisco y el CNJG?

Desde el domingo pasado, el líder del CJNG, mejor conocido como “El Mencho”, fue abatido en un operativo del Ejército Mexicano, el cual terminó con un saldo de poco más de 30 soldados muertos y otros civiles relacionados con el crimen organizado.

Esto provocó violencia en distintas regiones del país y que miles tuvieran miedo, sin embargo, todo el país está reforzado con seguridad para que no suceda algún momento de tensión. Hasta el momento, no se ha reportado más sobre esta noticia, pero se seguirá de cerca el caso.