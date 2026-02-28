Hoy No Circula Sabatino 28 de febrero: ¿Qué autos descansan el último día del mes?

Hoy es el último día de febrero y, si tienes planes para salir a disfrutar el fin de semana o realizar las compras del súper, es muy importante que verifiques si tu auto tiene permitido circular. Al ser el cuarto sábado del mes, las restricciones se aplican de manera específica para los hologramas 1 con placa par en este Hoy No Circula Sabatino.

No permitas que una visita al corralón sea tu último recuerdo de este mes. Aquí te decimos qué vehículos deben quedarse guardados hoy entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este sábado 28 de febrero de 2026?

Holograma 1: Por ser el cuarto sábado del mes, descansan los vehículos con terminación de placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8).

Holograma 2: No circulan TODOS los vehículos con este holograma, sin importar su terminación de placa o engomado.

Placas foráneas: No circulan aquellos vehículos que no cuenten con holograma de verificación de la CDMX o el Edomex (a menos que tengan pase turístico vigente).

Multas por abusar del claxon: CDMX endurecerá sanciones que ascienden hasta 3 mil pesos

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los vehículos exentos de las restricciones sabatinas son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, servicios fúnebres y transporte escolar.

Nueva regulación para bicis eléctricas: ¿Placas y licencia de conducir serán obligatorias este 2026?

Si decides ignorar la restricción, podrías ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo en el corralón. ¡Mejor respeta el calendario!