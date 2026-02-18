Nueva regulación para bicis eléctricas: ¿Placas y licencia de conducir serán obligatorias este 2026?

La movilidad eléctrica crece en la capital y con ella también los retos en seguridad vial. La regulación de vehículos eléctricos en la Ciudad de México avanza con nuevas disposiciones que obligarán a tramitar placas y licencia para ciertos usuarios a partir de este 2026, una medida que busca ordenar la circulación y reducir riesgos en las calles.

¿Qué vehículos eléctricos deberán cumplir con la nueva regulación?

Las reformas a la Ley de Movilidad establecen que bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos que superen ciertos límites técnicos serán considerados Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), por lo que sus conductores deberán cumplir requisitos similares a los de otros vehículos motorizados.

Esto aplicará especialmente a unidades con motores de entre 250 watts y 1 kilowatt, que por su potencia y características requieren mayor control normativo para garantizar la seguridad de peatones y usuarios.

Además, la reforma busca fomentar un uso responsable de este tipo de transporte, mejorar la convivencia vial y ofrecer certeza jurídica para quienes los utilizan diariamente.

¿Desde cuándo se pedirá placa, tarjeta y licencia?

De acuerdo con lo aprobado por autoridades capitalinas, las nuevas disposiciones entrarán en vigor en 2026, con fechas que apuntan a su aplicación plena —por ejemplo, el 10 de agosto— para que los usuarios cuenten con placa, tarjeta de circulación y licencia si su vehículo rebasa ciertos límites de peso o velocidad.

La clasificación equipara a estos dispositivos con motocicletas en algunos aspectos, ya que deberán cumplir normas viales como el uso de casco y restricciones de circulación en ciclovías o banquetas.

Cabe recordar que desde la aprobación de la reforma se contempló un periodo de hasta 360 días para que propietarios regularicen sus unidades y realicen los trámites necesarios.

¿A quiénes no aplicará la medida?

La regulación no impactará a todos los vehículos eléctricos por igual. Solo estarán obligados aquellos que superen los 25 km/h de velocidad o pesen más de 35 kilogramos; es decir, los modelos más ligeros y de menor potencia podrían quedar fuera del requisito.

Esta diferenciación busca evitar sobrerregular opciones de movilidad sustentable mientras se mantiene el control sobre unidades que representan mayor riesgo en la vía pública.

Un paso hacia la regulación de la micromovilidad en la capital

La Ciudad de México se posiciona como una de las primeras en el país en establecer reglas integrales para la micromovilidad eléctrica. Las autoridades sostienen que la medida permitirá reducir accidentes, ordenar el tránsito y adaptar la infraestructura urbana para estos nuevos esquemas de transporte.

La implementación se suma a cambios más amplios en la legislación de movilidad que buscan homologar normas y actualizar la forma en que se regula la conducción en la capital.