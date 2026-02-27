Hoy No Circula viernes 27 de febrero: ¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?

Estamos despidiendo febrero y la movilidad en el Valle de México se reporta intensa desde las primeras horas de este 27 de febrero. Si ya estás pensando en la salida nocturna o en el descanso del fin de semana, primero verifica si tu auto puede circular hoy.

El programa Hoy No Circula se mantiene firme para vigilar las emisiones en la Zona Metropolitana. Recuerda que respetar estas medidas ayuda a mantener la calidad del aire y evita que se activen restricciones más severas como el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan este viernes 27 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas por la capital y el Estado de México:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, servicios fúnebres y transporte escolar.

Circular en un día restringido este 2026 te puede costar una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Esto representa un golpe a tu bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además los gastos de la grúa y el tiempo en el corralón. ¡Mejor no te arriesgues y cierra febrero con tranquilidad!