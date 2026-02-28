Bombardeo en Minab, Irán: qué se sabe sobre la muerte de 53 niñas en una escuela primaria

Al menos 53 niñas murieron tras el bombardeo que impactó una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva militar atribuida a Estados Unidos e Israel, según informaron autoridades iraníes.

La información fue difundida inicialmente por la agencia oficial IRNA, que citó a funcionarios provinciales de Hormozgán, donde se ubica Minab. De acuerdo con esos reportes, el ataque aéreo impactó directamente el edificio de una escuela primaria femenina durante horario escolar.

Cifras de víctimas reportadas

Las autoridades locales señalaron que:

Al menos 53 estudiantes murieron tras el impacto.

Decenas de menores resultaron heridas.

Equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

Las cifras han sido retomadas por agencias internacionales como Reuters y EFE, que aclaran que los datos provienen de fuentes oficiales iraníes y que no han podido ser verificados de manera independiente debido a restricciones de acceso a la zona.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no existe confirmación independiente por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas ni de organizaciones humanitarias presentes sobre el terreno.

Contexto de la ofensiva militar

El bombardeo ocurre en el contexto de una escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos. En días recientes, se reportaron ataques contra instalaciones estratégicas iraníes en distintas regiones del país.

El gobierno iraní atribuyó el ataque contra la escuela a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Sin embargo:

No hay confirmación oficial por parte de Washington o Tel Aviv que admita haber atacado una escuela.

Tampoco se ha informado públicamente si el lugar estaba próximo a algún objetivo militar.

Las autoridades iraníes calificaron el hecho como un ataque contra población civil y denunciaron posibles violaciones al derecho internacional humanitario.

Verificación y limitaciones informativas

Diversos medios internacionales han advertido que la información difundida hasta ahora proviene principalmente de fuentes oficiales iraníes. La falta de acceso directo al lugar del bombardeo impide, por el momento, una verificación independiente sobre el número exacto de víctimas, las circunstancias precisas en que ocurrió el ataque y la eventual presencia de objetivos militares en las inmediaciones del plantel.

En contextos de conflicto armado activo, este tipo de confirmación suele retrasarse debido a restricciones de seguridad, limitaciones para el ingreso de prensa extranjera y controles gubernamentales sobre la circulación de información en las zonas afectadas.

Situación actual

Equipos de emergencia locales continúan con labores de rescate en Minab. Las cifras podrían modificarse conforme avancen las tareas en el lugar.

Mientras tanto, la tensión regional aumenta y se espera una reacción diplomática más amplia en foros internacionales.