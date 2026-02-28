Cronología del conflicto EE. UU., Israel e Irán 2025-2026: causas del ataque de Estados Unidos

¿Por qué EE. UU. atacó a Irán?

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no surgió de la nada en 2026, es el resultado de décadas de tensiones estratégicas por programas nucleares, rivalidades geopolíticas y conflictos por delegados en Oriente Medio. Desde principios del siglo XXI, Estados Unidos e Israel han visto con alarma las ambiciones nucleares e influencias regionales de Irán, mientras que Teherán ha denunciado sanciones, amenazas y acciones encubiertas que considera agresiones a su soberanía.

Estas tensiones se agravaron en años recientes por el colapso del acuerdo nuclear en 2018, la reimposición de sanciones económicas por parte de Washington y episodios militares directos, incluido un choque armado breve en 2025 que marcó una de las escaladas más significativas de este enfrentamiento prolongado. A continuación, una cronología detallada y basada en hechos confirmados, que abarca desde antecedentes fundamentales hasta los eventos más recientes que han definido la dinámica actual del conflicto.

PUEDES LEER: Estados Unidos ataca Irán junto a Israel: escalada militar en Medio Oriente y represalias de Teherán

Antecedentes históricos y escalamientos previos

Décadas de tensión y el Acuerdo Nuclear (siglo XXI)

2005-2015: Irán reinicia su programa de enriquecimiento de uranio después de años de limitaciones, lo que provoca preocupación internacional por sus posibles aplicaciones militares.

Irán reinicia su programa de enriquecimiento de uranio después de años de limitaciones, lo que provoca preocupación internacional por sus posibles aplicaciones militares. 2015: Irán firma con seis potencias mundiales, incluido Estados Unidos, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) , que limita su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones económicas.

Irán firma con seis potencias mundiales, incluido Estados Unidos, el , que limita su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones económicas. 2018: La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump se retira del JCPOA y restablece sanciones económicas duras contra Irán. Teherán empieza a incumplir algunas limitaciones del pacto.

Primeros choques militares directos

2025, junio – Guerra de los 12 Días: Una escalada directa entre Israel e Irán comienza alrededor del 13 de junio de 2025 , cuando Israel lanza ataques a instalaciones nucleares y militares iraníes bajo la llamada Operación León Ascendente .

Una escalada directa entre comienza alrededor del , cuando Israel lanza ataques a instalaciones nucleares y militares iraníes bajo la llamada . Irán responde con misiles balísticos y drones dirigidos contra objetivos en Israel y bases con presencia estadounidense en la región.

Durante este conflicto, Estados Unidos se ve involucrado mediante ataques a instalaciones iraníes, con el objetivo declarado de degradar el programa nuclear de Irán.

24 de junio de 2025: Se declara un alto el fuego entre las partes tras 12 días de intensos combates.

Camino hacia 2026: Fracaso diplomático y tensiones renovadas

Negociaciones y estancamientos (finales de 2025)

Tras la guerra de junio de 2025, Estados Unidos e Irán buscaron reanudar conversaciones indirectas para limitar el programa nuclear de Teherán a cambio de alivio de sanciones económicas. Sin embargo, estas conversaciones no lograron un acuerdo amplio que incluyera controles a las capacidades balísticas de Irán ni restricciones sobre el apoyo a milicias en países vecinos.

Mientras tanto, el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región, con grupos de portaaviones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate, aumentó de forma sostenida, lo que refleja una preparación ante posibles escenarios de confrontación.

28 de febrero de 2026 — Nueva escalada confirmada

En febrero de 2026, las tensiones volvieron a estallar con una ofensiva militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Medios internacionales reportan que:

28 de febrero de 2026: Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques coordinados contra Irán , con bombardeos aéreos y con misiles que alcanzaron zonas del centro y otras ciudades iraníes, incluyendo áreas cerca de Teherán. Las autoridades estadounidenses justificaron estas acciones como respuesta a lo que consideran una amenaza nuclear y militar persistente, y calificaron la operación como parte de una campaña destinada a neutralizar capacidades que estiman peligrosas.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo , con bombardeos aéreos y con misiles que alcanzaron zonas del centro y otras ciudades iraníes, incluyendo áreas cerca de Teherán. Las autoridades estadounidenses justificaron estas acciones como respuesta a lo que consideran una amenaza nuclear y militar persistente, y calificaron la operación como parte de una campaña destinada a neutralizar capacidades que estiman peligrosas. Irán respondió inmediatamente con lanzamientos de misiles y drones contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico y contra territorio israelí, escalando la confrontación en la región.

Las reacciones internacionales incluyeron condenas de diversas naciones que pidieron la desescalada y el respeto al derecho internacional ante estas acciones bélicas.

TE RECOMENDAMOS: ¿Estamos cerca de una Tercera Guerra Mundial? La guerra entre Israel e Irán eleva el tono, EE.UU. y China a nada de meterse

Claves para entender esta cronología

Factores estratégicos detrás de la escalada

Programa nuclear iraní: La preocupación de Estados Unidos e Israel por la posibilidad de que Irán obtenga capacidades nucleares militares ha sido uno de los ejes del conflicto desde la década pasada. Rivalidad geopolítica: Irán ha apoyado a milicias y grupos regionales (como Hezbollah y fuerzas en Siria) que son percibidos como amenazas por Israel y Occidente, intensificando la desconfianza. Colapso de diplomacia: La incapacidad de cerrar acuerdos que limiten de manera duradera los programas militar y de misiles de Irán ha llevado a ciclos repetidos de tensión y confrontación.

Un conflicto que sigue evolucionando

Hasta 2026, la historia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán muestra una acumulación de tensiones históricas, detonantes militares concretos y repetidos fracasos diplomáticos. Los eventos de junio de 2025 y febrero de 2026 representan hitos claros de una escalada abierta que ha transformado disputas políticas y estratégicas en enfrentamientos armados concretos, con consecuencias globales en seguridad, economía y estabilidad regional.