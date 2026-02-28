Cronología del conflicto EE. UU., Israel e Irán 2025-2026: causas del ataque de Estados Unidos
La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán no comenzó en 2026. Esta es la cronología real del conflicto: del acuerdo nuclear al choque militar que reconfiguró el equilibrio en Medio Oriente
¿Por qué EE. UU. atacó a Irán?
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no surgió de la nada en 2026, es el resultado de décadas de tensiones estratégicas por programas nucleares, rivalidades geopolíticas y conflictos por delegados en Oriente Medio. Desde principios del siglo XXI, Estados Unidos e Israel han visto con alarma las ambiciones nucleares e influencias regionales de Irán, mientras que Teherán ha denunciado sanciones, amenazas y acciones encubiertas que considera agresiones a su soberanía.
Estas tensiones se agravaron en años recientes por el colapso del acuerdo nuclear en 2018, la reimposición de sanciones económicas por parte de Washington y episodios militares directos, incluido un choque armado breve en 2025 que marcó una de las escaladas más significativas de este enfrentamiento prolongado. A continuación, una cronología detallada y basada en hechos confirmados, que abarca desde antecedentes fundamentales hasta los eventos más recientes que han definido la dinámica actual del conflicto.
PUEDES LEER: Estados Unidos ataca Irán junto a Israel: escalada militar en Medio Oriente y represalias de Teherán
Antecedentes históricos y escalamientos previos
Décadas de tensión y el Acuerdo Nuclear (siglo XXI)
- 2005-2015: Irán reinicia su programa de enriquecimiento de uranio después de años de limitaciones, lo que provoca preocupación internacional por sus posibles aplicaciones militares.
- 2015: Irán firma con seis potencias mundiales, incluido Estados Unidos, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), que limita su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones económicas.
- 2018: La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump se retira del JCPOA y restablece sanciones económicas duras contra Irán. Teherán empieza a incumplir algunas limitaciones del pacto.
Primeros choques militares directos
- 2025, junio – Guerra de los 12 Días: Una escalada directa entre Israel e Irán comienza alrededor del 13 de junio de 2025, cuando Israel lanza ataques a instalaciones nucleares y militares iraníes bajo la llamada Operación León Ascendente.
- Irán responde con misiles balísticos y drones dirigidos contra objetivos en Israel y bases con presencia estadounidense en la región.
- Durante este conflicto, Estados Unidos se ve involucrado mediante ataques a instalaciones iraníes, con el objetivo declarado de degradar el programa nuclear de Irán.
- 24 de junio de 2025: Se declara un alto el fuego entre las partes tras 12 días de intensos combates.
Camino hacia 2026: Fracaso diplomático y tensiones renovadas
Negociaciones y estancamientos (finales de 2025)
Tras la guerra de junio de 2025, Estados Unidos e Irán buscaron reanudar conversaciones indirectas para limitar el programa nuclear de Teherán a cambio de alivio de sanciones económicas. Sin embargo, estas conversaciones no lograron un acuerdo amplio que incluyera controles a las capacidades balísticas de Irán ni restricciones sobre el apoyo a milicias en países vecinos.
Mientras tanto, el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región, con grupos de portaaviones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate, aumentó de forma sostenida, lo que refleja una preparación ante posibles escenarios de confrontación.
28 de febrero de 2026 — Nueva escalada confirmada
En febrero de 2026, las tensiones volvieron a estallar con una ofensiva militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Medios internacionales reportan que:
- 28 de febrero de 2026: Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques coordinados contra Irán, con bombardeos aéreos y con misiles que alcanzaron zonas del centro y otras ciudades iraníes, incluyendo áreas cerca de Teherán. Las autoridades estadounidenses justificaron estas acciones como respuesta a lo que consideran una amenaza nuclear y militar persistente, y calificaron la operación como parte de una campaña destinada a neutralizar capacidades que estiman peligrosas.
- Irán respondió inmediatamente con lanzamientos de misiles y drones contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico y contra territorio israelí, escalando la confrontación en la región.
- Las reacciones internacionales incluyeron condenas de diversas naciones que pidieron la desescalada y el respeto al derecho internacional ante estas acciones bélicas.
TE RECOMENDAMOS: ¿Estamos cerca de una Tercera Guerra Mundial? La guerra entre Israel e Irán eleva el tono, EE.UU. y China a nada de meterse
Claves para entender esta cronología
Factores estratégicos detrás de la escalada
- Programa nuclear iraní: La preocupación de Estados Unidos e Israel por la posibilidad de que Irán obtenga capacidades nucleares militares ha sido uno de los ejes del conflicto desde la década pasada.
- Rivalidad geopolítica: Irán ha apoyado a milicias y grupos regionales (como Hezbollah y fuerzas en Siria) que son percibidos como amenazas por Israel y Occidente, intensificando la desconfianza.
- Colapso de diplomacia: La incapacidad de cerrar acuerdos que limiten de manera duradera los programas militar y de misiles de Irán ha llevado a ciclos repetidos de tensión y confrontación.
Un conflicto que sigue evolucionando
Hasta 2026, la historia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán muestra una acumulación de tensiones históricas, detonantes militares concretos y repetidos fracasos diplomáticos. Los eventos de junio de 2025 y febrero de 2026 representan hitos claros de una escalada abierta que ha transformado disputas políticas y estratégicas en enfrentamientos armados concretos, con consecuencias globales en seguridad, economía y estabilidad regional.