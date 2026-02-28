Estados Unidos ataca Irán junto a Israel: escalada militar en Medio Oriente y represalias de Teherán

EE.UU. e Israel lanzan ofensiva militar contra Irán

Estados Unidos e Israel ejecutaron una operación militar coordinada contra objetivos estratégicos dentro de Irán durante la madrugada del 28 de febrero de 2026 (hora local en Medio Oriente), en lo que representa una de las mayores escaladas bélicas en la región desde la ruptura de los intentos de reactivar el acuerdo nuclear. La ofensiva se produjo tras semanas de tensión creciente, intercambio de advertencias diplomáticas y reportes de inteligencia sobre avances en el programa balístico iraní. De acuerdo con informes preliminares, los ataques incluyeron misiles de precisión lanzados desde plataformas aéreas y navales, así como drones de largo alcance dirigidos a instalaciones militares y centros presuntamente vinculados al desarrollo armamentístico iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la ofensiva como “operaciones de combate de gran escala” y sostuvo que la acción buscaba neutralizar amenazas relacionadas con misiles de largo alcance y capacidades nucleares que, según Washington, representan un riesgo directo para aliados estratégicos en Medio Oriente. Las explosiones se registraron en puntos estratégicos cercanos a Teherán, incluidos complejos militares y nodos logísticos, lo que provocó movilización inmediata de cuerpos de emergencia y reportes preliminares de daños en infraestructura. La acción ocurre en un contexto de deterioro diplomático entre ambas naciones, marcado por sanciones económicas, ataques indirectos a través de actores regionales y una disputa prolongada por la influencia en el Golfo Pérsico.

PUEDES LEER: Crisis en Irán 2026: Protestas masivas, represión letal y choque diplomático con Estados Unidos

Irán responde con ataques contra bases estadounidenses en el Golfo

Tras los bombardeos, el gobierno iraní anunció represalias inmediatas. Autoridades militares confirmaron el lanzamiento de misiles y drones contra posiciones estadounidenses e instalaciones aliadas en distintos países del Golfo Pérsico, donde operan tropas norteamericanas.

Teherán aseguró que su respuesta se enmarca en el derecho a la legítima defensa y advirtió que no habrá “ninguna leniencia” (no serán indulgentes) ante futuras agresiones.

Reacciones internacionales y riesgo de guerra regional

La ofensiva generó condenas diplomáticas inmediatas. De acuerdo con el diario el El País, la Unión Europea ha exigido a Israel respetar el derecho internacional en tanto que Rusia calificó la operación como una agresión injustificada y pidió un cese inmediato de las hostilidades. Otros gobiernos han llamado a la desescalada urgente ante el riesgo de que el conflicto se expanda más allá del eje Washington-Teherán.

Especialistas en geopolítica coinciden en que un enfrentamiento prolongado podría impactar el mercado energético global, alterar las rutas marítimas estratégicas y reconfigurar alianzas militares en Medio Oriente. La comunidad internacional sigue de cerca los movimientos militares en la región mientras aumenta la incertidumbre sobre los próximos pasos de ambas potencias.