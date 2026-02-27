Sucesores de El Mencho: Harfuch confirma cuatro perfiles que buscan el liderazgo del CJNG en México

El gobierno federal ya tiene en la mira a quienes podrían tomar el control del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que existen al menos cuatro perfiles bajo análisis, aunque aclaró que dos de ellos son considerados los más viables para encabezar la organización criminal.

La declaración ocurre en un momento clave para la reconfiguración del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delictivos con mayor presencia territorial y capacidad operativa en el país. De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, las áreas de inteligencia ya dan seguimiento puntual a los movimientos internos para anticipar posibles disputas o reacomodos.

Aunque el gabinete de seguridad evitó oficializar nombres durante la conferencia, medios nacionales detallan los perfiles que aparecen con mayor frecuencia en expedientes de inteligencia.

TE RECOMENDAMOS: Más de 400 balas en Lomas de Chapultepec: el atentado del CJNG contra García Harfuch y la caída de “El Mencho” seis años después

Los cuatro perfiles bajo la lupa

De acuerdo con la información difundida, los posibles sucesores serían:

Audias Flores Silva, “El Jardinero” Identificado como operador regional con influencia en Jalisco, Michoacán y Nayarit. Se le atribuye control territorial y presunto manejo de estructuras financieras vinculadas al grupo.

Identificado como operador regional con influencia en Jalisco, Michoacán y Nayarit. Se le atribuye control territorial y presunto manejo de estructuras financieras vinculadas al grupo. Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “El R3” Hijastro de El Mencho. Su cercanía familiar y su presencia constante en informes de seguridad lo colocan como uno de los perfiles con mayor probabilidad de asumir el liderazgo.

Hijastro de El Mencho. Su cercanía familiar y su presencia constante en informes de seguridad lo colocan como uno de los perfiles con mayor probabilidad de asumir el liderazgo. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” Figura con respaldo dentro de la estructura interna, señalado como pieza relevante en la consolidación operativa del CJNG.

Figura con respaldo dentro de la estructura interna, señalado como pieza relevante en la consolidación operativa del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2”Operador clave en la zona metropolitana de Guadalajara y considerado uno de los hombres fuertes del grupo en el occidente del país.

Sucesores de El Mencho: Harfuch confirma cuatro perfiles que buscan el liderazgo del CJNG en México Ampliar

Dos nombres con mayor fuerza

Según lo expuesto por García Harfuch, entre estos cuatro perfiles hay dos que concentran mayores posibilidades, aunque evitó precisar cuáles. La razón, explicó, es que las investigaciones continúan abiertas y la prioridad es prevenir una escalada de violencia derivada de una eventual disputa interna.

Hasta ahora, las autoridades federales sostienen que no se ha registrado un repunte significativo de enfrentamientos tras el abatimiento de El Mencho, y que las principales vías de comunicación en Jalisco y estados colindantes operan con normalidad.

Reacomodo criminal y vigilancia federal

El eventual relevo en la cúpula del CJNG representa un punto de inflexión para la seguridad nacional. Analistas advierten que estos procesos suelen generar fracturas internas o pugnas por control territorial, aunque también pueden consolidar liderazgos ya establecidos.

El gobierno federal insiste en que mantiene presencia operativa en las regiones estratégicas y monitorea cualquier movimiento que implique riesgos para la población civil.

Con la estructura del CJNG en proceso de redefinición, el foco ahora está puesto en quién asumirá formalmente el mando y qué impacto tendrá ese relevo en el mapa del crimen organizado en México.

PUEDES LEER: Revelan la nómina de El Mencho: documentos atribuidos al CJNG detallan pagos a halcones, policías y gastos operativos en Jalisco