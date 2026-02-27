Más de 400 balas en Lomas de Chapultepec: el atentado del CJNG contra García Harfuch y la caída de “El Mencho” seis años después

Más de 400 balas en Lomas de Chapultepec: el atentado del CJNG contra García Harfuch y la caída de “El Mencho”

La emboscada en Reforma: así se preparó el atentado contra Omar García Harfuch

La mañana del 26 de junio de 2020 no se trató de un ataque improvisado. La emboscada contra Omar García Harfuch en Lomas de Chapultepec fue el resultado de semanas de vigilancia, reclutamiento y logística coordinada, según la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y reconstrucciones publicadas por medios como El País.

El convoy del entonces secretario de Seguridad Ciudadana circulaba por Paseo de la Reforma, a la altura de Monte Blanco, poco después de las 6:30 de la mañana. Tres vehículos fueron interceptados por al menos una camioneta de redilas y otros autos compactos. Los agresores abrieron fuego con rifles Barrett calibre .50, AR-15 y AK-47. La camioneta Suburban blindada donde viajaba el funcionario recibió más de 400 impactos. Murieron dos de sus escoltas y una mujer que transitaba por la zona. Harfuch resultó herido con tres impactos de bala y esquirlas.

Las detenciones posteriores revelaron que el grupo estaba integrado por sicarios provenientes de distintos estados: Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Guerrero. Algunos fueron reclutados días antes con la promesa de pagos que, según declaraciones ministeriales, iban de los 100 mil a los 300 mil pesos por participar. Varios declararon que fueron concentrados en casas de seguridad en la Ciudad de México días antes del ataque, donde recibieron armas y fotografías del objetivo.

TE RECOMENDAMOS: Revelan la nómina de El Mencho: documentos atribuidos al CJNG detallan pagos a halcones, policías y gastos operativos en Jalisco

La Fiscalía capitalina sostuvo que el plan contempló al menos tres puntos de ataque posibles sobre la ruta habitual del funcionario. Los agresores habrían monitoreado durante días los horarios y trayectos del convoy. La elección de Reforma no fue casual, una vialidad amplia que facilita cerrar el paso y desplegar fuego cruzado. El objetivo era neutralizar el vehículo principal en segundos.

Desde el hospital, el propio Harfuch señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación como responsable. Las investigaciones federales coincidieron en esa línea. La hipótesis oficial apuntó a que el atentado fue una represalia por operativos previos contra células del CJNG en la capital.

La operación detrás del ataque: células, dinero y traslado de armas

Las audiencias judiciales permitieron conocer más detalles. Según testimonios recabados en el proceso, las armas ingresaron a la capital días antes en compartimentos ocultos. Se rentaron vehículos para no usar unidades con reporte previo. Algunos participantes aseguraron que desconocían el nombre del objetivo hasta horas antes del ataque.

En 2024, doce de los implicados fueron sentenciados a más de 300 años de prisión cada uno por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Las penas acumuladas superaron los tres mil años, aunque la legislación establece límites efectivos de cumplimiento. La Fiscalía sostuvo que el atentado fue ordenado por una célula de alto nivel del CJNG.

El caso evidenció la capacidad del grupo para movilizar hombres armados fuera de su bastión territorial y ejecutar un ataque de alto perfil en la capital del país. No fue un choque espontáneo, sino una operación de carácter militar.

El CJNG bajo el mando de El Mencho

Al frente del CJNG estaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Para 2020, ya era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Durante años, reportes de inteligencia documentaron la expansión territorial del CJNG y su confrontación abierta con fuerzas federales. Derribos de helicópteros militares en 2015, bloqueos masivos en Jalisco y Guanajuato, ataques a instalaciones policiales. El atentado en Lomas de Chapultepec se inscribió en esa lógica de golpear al Estado en un punto simbólico.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Tationil Plus, el medicamento hallado en el refugio de El Mencho: ¿para qué sirve y qué enfermedad tenía?

Tapalpa, 22 de febrero de 2026: el abatimiento

Seis años después, el 22 de febrero de 2026, fuerzas federales localizaron a Oseguera Cervantes en el municipio de Tapalpa, Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que fue herido durante un enfrentamiento y murió cuando era trasladado bajo custodia. El Gobierno federal informó oficialmente su abatimiento ese mismo día.

La operación fue presentada como resultado de meses de inteligencia y seguimiento. Reportes de prensa nacional e internacional documentaron que la intervención derivó en reacciones violentas del CJNG en al menos una veintena de entidades: bloqueos, incendios de vehículos y ataques a instalaciones de seguridad.

El atentado contra Harfuch en 2020 y la muerte de El Mencho en 2026 marcan dos momentos de una misma confrontación. El primero mostró la capacidad ofensiva del CJNG en el corazón político del país. El segundo cerró el ciclo del liderazgo de Oseguera Cervantes, aunque no necesariamente el de la organización.

El expediente judicial del ataque en Lomas de Chapultepec dejó constancia de la planeación, el financiamiento y la coordinación detrás de la emboscada. El operativo en Tapalpa consumó la tensión entre el Estado y el líder del CJNG.

Entre ambos episodios transcurrieron casi seis años de operativos, inteligencia y procesos judiciales. Los hechos están documentados. El impacto, en términos de seguridad pública y reconfiguración criminal, sigue en desarrollo.