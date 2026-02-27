Primer Adoptatón de Perros Peregrinos en CDMX: Fecha, sede y requisitos

En Martha Debayle por W Radio, recibimos a Ana Villagrán, Directora General de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) y activista, quien nos compartió todos los detalles sobre una iniciativa que busca cambiar el destino de los animales rescatados en la capital: el Primer Adoptatón de Perros Peregrinos.

¿Cuándo y dónde es el Adoptatón?

Esta jornada especial de adopción responsable se llevará a cabo durante este fin de semana. Si buscas a un nuevo integrante para tu familia, aquí tienes la información logística:

Fecha: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

Lugar: Explanada de la Estela de Luz, sobre Paseo de la Reforma.

Horario: 10:00 AM a 5:00 PM.

Servicios Extra: Aplicación de vacuna antirrábica gratuita para perros y gatos (de 11:00 AM a 3:00 PM).

La historia detrás de los “Perros Peregrinos”

Cada 12 de diciembre, millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe. En 2025, la cifra alcanzó los 13 millones de visitantes. Lamentablemente, muchos de los caninos que acompañan a las peregrinaciones terminan extraviados o abandonados en la zona.

El Operativo Peregrino 2025

Para combatir esta problemática, AGATAN implementó por segundo año consecutivo un operativo del 8 al 13 de diciembre. El equipo veterinario trabajó 24 horas continuas (especialmente el 12 de diciembre) logrando los siguientes resultados:

Rescate crítico: Se resguardaron 26 perros con lesiones, deshidratación severa y desnutrición. Rehabilitación: Los animales fueron atendidos en el Hospital Veterinario de la CDMX y las instalaciones de AGATAN para sanar física y emocionalmente. Casos de éxito: De los rescatados, 2 ya han iniciado su proceso de adaptación con familias nuevas.

Cifras alarmantes: El abandono en México

Ana Villagrán destacó la urgencia de estos eventos debido a la crisis de bienestar animal que atraviesa el país:

“El abandono creció un 15% tras la pandemia. Adoptar no solo salva una vida, sino que libera un espacio para que otro animal pueda ser rescatado”.

¿Por qué adoptar en este evento?

Todos los perros presentes han pasado por un proceso de evaluación médica y de comportamiento por especialistas, garantizando que estén listos para integrarse a un hogar responsable.

¡No faltes! Dale una segunda oportunidad a un perro peregrino y ayúdanos a fomentar la cultura de la protección animal en nuestra ciudad.

Algunos de los perritos que están en adopción te los compartimos a continuación:

