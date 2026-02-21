Adoptatón de perritos peregrinos en CDMX: fechas, sede y cómo adoptar en la Estela de Luz

La Ciudad de México vuelve a poner el foco en el bienestar animal con una nueva jornada de adopción que busca dar hogar a decenas de perros rescatados en contexto de peregrinaciones. Se trata del Adoptatón dedicado a los llamados “perritos peregrinos”, animales que fueron encontrados acompañando caminatas religiosas o que quedaron en situación de abandono en las inmediaciones de la Basílica.

El evento no solo representa una oportunidad para sumar un nuevo integrante a la familia, sino también un llamado a la tenencia responsable y a frenar el abandono animal en la capital. Aquí te contamos qué es el Adoptatón en CDMX, cuándo se realiza y cuáles son los requisitos para adoptar.

TE RECOMENDAMOS: Perros invisibles en Alemania: qué es el Hobby Dogging y por qué miles están paseando mascotas imaginarias en 2026

¿Qué es el Adoptatón de perritos peregrinos en CDMX?

El Adoptatón es una jornada organizada por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, dependencia encargada de promover políticas públicas en favor del bienestar animal.

En esta edición, el enfoque está en los llamados “perritos peregrinos”, es decir, canes que fueron localizados durante las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe o en sus alrededores, y que posteriormente fueron resguardados por autoridades y organizaciones para su atención médica y resguardo.

Los animales disponibles para adopción han sido revisados, esterilizados y cuentan con seguimiento veterinario, lo que garantiza que estén en condiciones óptimas para integrarse a un nuevo hogar.

Fechas y sede del Adoptatón en la Ciudad de México

El evento se llevará a cabo en la Estela de Luz, ubicada sobre Paseo de la Reforma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Las fechas programadas son:

28 de febrero

1 de marzo

La entrada es gratuita y abierta al público en general.

¿Cómo adoptar un perrito peregrino?

Para adoptar en el Adoptatón de la CDMX es necesario cumplir con un proceso que incluye:

Llenado de formulario de adopción.

Entrevista o evaluación básica para verificar condiciones adecuadas de resguardo.

Compromiso de tenencia responsable.

La autoridad busca asegurar que cada perro llegue a un entorno estable, donde se garantice alimentación, espacio adecuado y atención veterinaria cuando sea necesaria.

Más que adopciones: vacunación y actividades con causa

Además de las adopciones, durante el Adoptatón habrá servicios complementarios como vacunación gratuita para mascotas y actividades de venta con causa destinadas a fortalecer programas de protección animal en la capital.

Este tipo de jornadas forman parte de una estrategia más amplia para reducir el abandono y fomentar la cultura de adopción en la Ciudad de México, donde miles de animales siguen esperando una segunda oportunidad.

Si estás considerando adoptar un perro en CDMX, el Adoptatón de perritos peregrinos representa una opción segura, respaldada por autoridades y con seguimiento institucional.

TE RECOMENDAMOS: Punch el Chango: el mono viral de Japón que fue rechazado al nacer