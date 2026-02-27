¡No estás sola! La Fiscalía CDMX sale a las calles para atender a mujeres víctimas de delitos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gianni Rueda, integrante de la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), anunció el inicio de una serie de jornadas atención dirigidas a las mujeres, que se llevarán a cabo del 2 al 6 de marzo.

Estas actividades comenzarán a las 10:00 AM en todas las alcaldías de la capital y se mantendrán operativas hasta que la última mujer que lo necesite sea escuchada y atendida por el personal de la institución.

¿Qué servicios ofrecerán las jornadas en las alcaldías?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Gianni Rueda explicó que el objetivo primordial es trasladar los servicios de la Fiscalía a los espacios locales para que las ciudadanas se sientan seguras y respaldadas.

Para ello, se contará con un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, médicos, trabajadores sociales y asesores jurídicos especializados en derecho penal, quienes brindarán acompañamiento y orientación en cada caso.

La funcionaria envió un mensaje de apoyo para quienes han sido víctimas de violencia de género.

“Para nosotros es muy importante lanzar el mensaje a todas las mujeres de la Ciudad de México que han sufrido un delito: no están solas. Para mí, creo con gran seguridad que la justicia no es un privilegio, es de verdad un derecho, y por eso es que estamos impulsando, a través del apoyo de la fiscal Berta María Alcalde Luján, pues la celebración de estas jornadas, que van a ser para eso, para acercar la justicia a todas las mujeres de nuestra ciudad”. —

¿Cómo se distribuirán las jornadas en la Ciudad de México?

En este sentido, ofreció tres consejos fundamentales:

No sentirse responsables ni culpables por el delito sufrido.

Reconocer que existen instituciones como la CNDH y la Secretaría de las Mujeres para protegerlas.

y la para protegerlas. Buscar el fortalecimiento personal a través de los apoyos disponibles.

Además de la asesoría legal, estas jornadas facilitan el acceso a refugios, servicios de salud, medicamentos, capacitación en oficios y programas sociales impulsados por la jefatura de gobierno.

La distribución territorial se dividirá en dos bloques:

De lunes a miércoles se atenderán alcaldías como Álvaro Obregón, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

De miércoles a viernes el personal se desplazará a zonas como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Xochimilco para cubrir la totalidad de la Ciudad de México.

