Mujeres enfrentan desventaja en empleo y ahorro para el retiro: IPADE

Aún y con los apoyos gubernamentales, en México persiste una amplia brecha entre hombres y mujeres en materia de empleo y ahorro para el retiro, así lo reveló el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Al presentar los resultados del estudio “Desafíos y oportunidades en el empleo y ahorro para las mujeres en México”, se advirtió que las cifras son contundentes:

“De cada 100 personas, solo 43 tienen cuenta para el retiro, mientras que 54 no cuentan con ella de manera activa y 3 desconocen si la tienen. De continuar esta tendencia, más de la mitad de las personas no podrá retirarse y tendrá que seguir laborando, un amplio número de ellos dentro de la economía informal".

¿Por qué las pensiones de las mujeres son menores?

En conferencia de prensa, Emilio Beltrán, director general de Sura Afore, señaló que las pensiones de los hombres serán mayores que las de las mujeres debido a factores como el empleo informal, menores salarios y las labores de cuidado.

En ese sentido, señaló que el país debe incrementar la apertura de empresas nacionales y extranjeras para lograr un mayor crecimiento económico.

Emilio Beltrán destacó que para mejorar el futuro de las pensiones de las mujeres, es urgente que la formalidad laboral se incremente de manera sostenida.

¿Cómo ahorran mujeres y hombres en México?

En su intervención, Yvette Mucharraz, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE, explicó que un 73 por ciento de los hombres cuenta con un empleo formal, a diferencia de las mujeres, que solo representan un 44 por ciento.

También precisó que, de acuerdo al estudio, las mujeres prefieren ahorrar con mayor frecuencia a través de tandas, mientras que los varones aprovechan más otras formas de ahorro.

Los hombres utilizan con más frecuencia las cajas de ahorro, la inversión en animales o bienes, y el ahorro a través de préstamos.

Además, un 23 por ciento de las jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, por lo que carecen de acceso a una Afore.

Yvette Mucharraz, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE, insistió en que la desigualdad salarial y en materia de ahorro incrementa la vulnerabilidad financiera de las mujeres.

