;

  • 25 FEB 2026, Actualizado 17:32

Cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, es reclamado ante la FGR

La Fiscalía General de la República informó que recibió un escrito para solicitar la entrega de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reclamado ante la FGR.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reclamado ante la FGR.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reclamado, informó este miércoles la Fiscalía General de la República a través de un comunicado.

Precisó que recibió un escrito presentado por una persona que se acreditó como representante jurídico de los familiares del fallecido, donde se solicita la entrega de los restos, por lo que el Ministerio Público Federal anunció que llevó a cabo los procedimientos legales y protocolarios correspondientes para estar en condiciones de formalizarla.

TE PUEDE INTERESAR: Platica Sheinbaum con Trump por operativo contra “El Mencho” en Jalisco

Anteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había adelantado que, una vez concluidos los peritajes, pruebas forenses, análisis genéticos y la verificación ministerial, el cuerpo sería entregado a los familiares que acreditaran de manera legal su parentesco.

Asimismo, la FGR informó que el Ministerio adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado. A ambos se les atribuye su presunta participación en los delitos de aportación de armas con agravante, así como de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

TE PUEDE INTERESAR: La cabaña de “El Mencho” en Tapalpa: Fotos del escondite donde pasó sus últimas horas antes de ser abatido

Reclaman a la FGR cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad