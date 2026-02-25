Cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, es reclamado ante la FGR

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reclamado ante la FGR.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reclamado, informó este miércoles la Fiscalía General de la República a través de un comunicado.

Precisó que recibió un escrito presentado por una persona que se acreditó como representante jurídico de los familiares del fallecido, donde se solicita la entrega de los restos, por lo que el Ministerio Público Federal anunció que llevó a cabo los procedimientos legales y protocolarios correspondientes para estar en condiciones de formalizarla.

Anteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había adelantado que, una vez concluidos los peritajes, pruebas forenses, análisis genéticos y la verificación ministerial, el cuerpo sería entregado a los familiares que acreditaran de manera legal su parentesco.

Asimismo, la FGR informó que el Ministerio adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado. A ambos se les atribuye su presunta participación en los delitos de aportación de armas con agravante, así como de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.