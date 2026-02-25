Tationil Plus, el medicamento hallado en el refugio de El Mencho: ¿para qué sirve y qué enfermedad tenía?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, volvió a colocar bajo la lupa no solo la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también su estado de salud en los meses previos a su abatimiento. En el interior del refugio donde se ocultaba, en el municipio serrano de Tapalpa, autoridades federales localizaron un medicamento específico: Tationil Plus, en su presentación de 3000 miligramos.

El hallazgo desató preguntas inmediatas. ¿Para qué sirve Tationil Plus? ¿Qué enfermedad padecía el líder criminal? Y, sobre todo, ¿por qué este fármaco formaba parte de su rutina en un escondite diseñado para resistir operativos militares? Versiones oficiales habían señalado desde 2025 que Oseguera Cervantes enfrentaba un padecimiento renal; la presencia de este compuesto alimentó la hipótesis de un tratamiento médico constante, discreto y cuidadosamente administrado.

Lejos de ser una “cura milagro”, Tationil Plus es un medicamento con aplicaciones específicas que, en determinados contextos clínicos, puede utilizarse como terapia complementaria. Su presencia en el refrigerador del inmueble, según los reportes, y la existencia de indicaciones de aplicación periódica apuntan a un esquema terapéutico planificado y sostenido en el tiempo.

PUEDES LEER: Golpe histórico la captura de “El Mencho”, política de abrazos no balazos se fue a la basura: Héctor de Mauleón

¿Qué es Tationil Plus y para qué sirve?

Tationil Plus es un fármaco cuyo principio activo es el glutatión reducido, un potente antioxidante natural que el cuerpo produce de forma endógena. En el ámbito médico, se emplea como apoyo en tratamientos donde existe estrés oxidativo elevado, daño celular o afecciones hepáticas y metabólicas. Su administración suele ser intravenosa o intramuscular, y requiere conservación en frío.

El glutatión participa en procesos de desintoxicación celular y protección frente a radicales libres. En pacientes con enfermedades crónicas, algunos especialistas lo indican como complemento para mejorar la respuesta del organismo, aunque no sustituye terapias principales ni representa por sí mismo una solución definitiva a padecimientos graves.

La enfermedad renal que se atribuía a ‘El Mencho’

Desde febrero de 2025, autoridades federales habían señalado que el líder del CJNG padecía insuficiencia renal. Si bien nunca se detalló el grado o la causa específica, la versión oficial apuntaba a una condición crónica que obligaba a vigilancia médica constante.

En ese contexto, el uso de un antioxidante como el glutatión podría entenderse como parte de un esquema complementario. La insuficiencia renal implica deterioro progresivo en la función de los riñones, lo que puede generar acumulación de toxinas y mayor estrés oxidativo en el organismo. Sin embargo, Tationil Plus no figura como tratamiento estándar para esta enfermedad; su uso, en todo caso, sería auxiliar y bajo criterio médico.

El hallazgo en Tapalpa: cadena de frío y régimen de aplicación

Durante el operativo en el refugio de Tapalpa, el medicamento fue localizado dentro de un refrigerador, lo que sugiere que se mantenía la cadena de conservación adecuada. Además, trascendió que existían indicaciones sobre la frecuencia de aplicación, con un esquema que iniciaba con dosis más cercanas entre sí y posteriormente se espaciaban.

Ese detalle refuerza la idea de que no se trataba de un consumo esporádico, sino de un tratamiento estructurado. En organizaciones criminales de alto perfil, la salud de sus líderes suele manejarse con extrema discreción, lo que implicaría la participación de personal médico de confianza o redes clandestinas de atención.

TE RECOMENDAMOS: Influencers y crimen organizado: el Pirata de Culiacán, Valeria Márquez y otras celebridades vinculadas al CJNG que pagaron caro la exposición

¿Medicina necesaria o terapia complementaria?

Tationil Plus no es un medicamento experimental ni exclusivo; se comercializa legalmente bajo prescripción y tiene indicaciones médicas definidas.

Resulta relevante que su hallazgo confirma que ‘El Mencho’ enfrentaba una condición de salud que requería atención constante incluso en la clandestinidad. En la narrativa pública, la figura del líder criminal suele proyectarse como invulnerable; la evidencia encontrada en Tapalpa sugiere lo contrario: detrás del aparato de seguridad y violencia, había también un paciente sometido a un régimen terapéutico para prolongar su estabilidad física.

En medio de la investigación sobre la estructura financiera y operativa del CJNG, el detalle médico abre una arista distinta, la fragilidad biológica de uno de los hombres más buscados de México y el papel que un medicamento como Tationil Plus pudo desempeñar en los últimos días de su vida.

LEE: Tapalpa, Jalisco: Así es el Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”