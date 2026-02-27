¡Atención Politécnicos! El CECyT 14 se va a clases en línea, ¿qué pasó en el Edificio ‘A’?

Al inspeccionar el sistema de pilotes de control se identificaron dos que requieren mantenimiento inmediato

El CECyT 14 IPN informó mediante un comunicado que, tras un movimiento atípico percibido este día en el Edificio “A”, del CECyT número 14 “Luis Enrique Erro” se realizó una revisión física por parte del Patronato de Obras e Instalaciones y una empresa especializada, sin que se detectaran hundimientos ni asentamientos estructurales.

¿Qué detectó la revisión en el Edificio “A”?

De acuerdo con el comunicado, tampoco se registraron fisuras o grietas en elementos estructurales ni en acabados; sin embargo, al inspeccionar el sistema de pilotes de control se identificaron dos que requieren mantenimiento inmediato, por lo que serán intervenidos a la brevedad.

⚠️Estimada comunidad. Mentengase informados a través de los canales oficiales. pic.twitter.com/Kq6TgejPvO — CECyT14_Oficial IPN (@CECyT14_Oficial) February 27, 2026

¿Cómo serán las clases mientras concluyen los trabajos?

Como medida preventiva y para priorizar la seguridad de la comunidad, el IPN anunció que las clases en el plantel se impartirán en línea a partir del próximo lunes y hasta que concluyan los trabajos de reparación. Las actividades presenciales se reanudarán una vez que se confirme que existen condiciones óptimas, lo cual se informará por los canales oficiales de la institución.

