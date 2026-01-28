¿Quieres aprender IA gratis? Abre el Centro Público de Formación con laboratorios en todo México

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Con el objetivo de proyectar el talento nacional hacia las industrias del futuro, esta semana inició operaciones el Centro Público de formación en IA, una iniciativa que ya integra a 10 mil estudiantes en su primera etapa.

Este proyecto, considerado el más grande en su tipo en América Latina, busca especializar a los alumnos en áreas estratégicas como el análisis de datos, la ciberseguridad, el cómputo en la nube y la programación en Java, permitiendo una inserción laboral directa en empresas de alta tecnología.

¿Cómo se financió el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial?

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, María del Carmen Rodríguez, encargada del centro, detalló que esta iniciativa no implicó un gasto adicional para el erario, sino que es el resultado de una reordenación estratégica y alianzas con socios tecnológicos.

En este esfuerzo colaboran instituciones como Infotec, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), junto con empresas líderes del mercado.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial ofrece uno de los programas más ambiciosos de especialización en las áreas tecnológicas de mayor demanda.



Su objetivo es formar talento mexicano de alto nivel y asegurar su inserción exitosa en el mercado laboral.



¿Dónde se imparten los cursos y cuántos están disponibles?

Aunque las sesiones son primordialmente virtuales para maximizar el alcance, María del Carmen indicó que los laboratorios físicos están disponibles en 63 planteles del Tecnológico Nacional en estados como la Ciudad de México, Yucatán, Baja California, Veracruz y Puebla, entre otros.

El programa consta de 26 cursos alojados en las plataformas de 14 empresas colaboradoras, garantizando un aprendizaje alineado con las demandas del sector privado.

Destacó que la respuesta ciudadana superó todas las expectativas, con más de 25 mil personas registradas para los 10 mil espacios disponibles.

Con 10 mil estudiantes, arrancó este lunes, la primera generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial más grande de Latinoamérica.



¿Quiénes pueden acceder y cuál es el siguiente paso?

Los aspirantes que no ingresaron en esta fase están siendo canalizados a otras plataformas públicas de capacitación, como la Escuela Pública de Código y la plataforma Saberes, señaló la encargada del centro.

El programa es inclusivo y está abierto a cualquier adulto con deseos de aprender, mencionó, pues incluso se contó con la participación de personas de hasta 87 años interesadas en rediseñar su perfil profesional.

El esquema de capacitación contempla cinco meses de formación con expertos, seguidos de tres meses de acompañamiento para la vinculación laboral coordinada por la industria de tecnologías de información.

María del Carmen anunció que la próxima convocatoria oficial se lanzará en mayo de 2026.

