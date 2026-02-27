Adiós al PREP: Sheinbaum defiende su plan y responde a la advertencia del INE

Sheinbaum Pardo informó que se está evaluando cambiar la elección del poder judicial al 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de eliminar el PREP incluido en su proyecto de Reforma Electoral que el enviará el próximo lunes al Congreso.

Después que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtiera que ello representaría un reto inmediato para la autoridad comicial al tenerse que generar otro mecanismo, Sheinbaum enfatizó que es posible garantizar el conteo.

Te podría interesar: Reforma electoral: Luisa María Alcalde defiende ahorro de 32 mil mdp con el nuevo INEC

¿Por qué se propone eliminar el PREP?

Reiteró no hay derrota ante la falta de consensos con los partidos aliados de Morena.

“Porque decían es que va a ser una derrota, no. Para la presidenta, pues es un compromiso cumplido, ya depende de diputados y senadores aprobarlo”. —

-“Ahora, la gente va a saber quién votó por una o por otra decisión, y la alianza de los partidos, pues depende ya de de Morena y de los partidos políticos hacia el veintisiete”.

-“¿No teme un revés?“, se le cuestionó.

-“No, al revés. La gente va a decir, la presidenta cumplió. Eso lo tenemos hasta medida en las encuestas”, respondió la presidenta.

Ampliar

También puedes leer: Reforma Electoral: INE defenderá Juntas Distritales y PREP, advierte Guadalupe Taddei

¿Se cambiaría la elección del Poder Judicial a 2028?

Por cierto que Sheinbaum Pardo informó que se está evaluando cambiar la elección del poder judicial al 2028, considerando costos y la cantidad de boletas para los ciudadanos.

“Todavía estamos por Lo estamos revisando, es una probabilidad de cambiar la elección del poder judicial al veintiocho, que lo enviemos como propuesta definición del congreso, estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo. —

“Entonces, y hacerlo en otro año, pues también implicaría sus costos. Entonces, estamos evaluando, qué significaría, y también, pues, la cantidad de boletas que tendría la ciudadanía, ¿verdad? En un año. Entonces, recuerden que ahora ya no se elegiría corte ni tribunal justicia ni, sino sencillamente magistrados y jueces por por región del país. Entonces”

Síguenos en Google News y encuentra más información