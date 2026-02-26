Reforma electoral: Luisa María Alcalde defiende ahorro de 32 mil mdp con el nuevo INEC

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sostuvo que la propuesta de reforma electoral ahorro busca optimizar el sistema democrático mexicano mediante una reducción del 25% en el gasto electoral, lo que representa un ahorro estimado de 32 mil millones de pesos.

Este plan se fundamenta en la eliminación de duplicidades entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales, así como en la reducción del número de legisladores federales, pasando de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores, para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente.

¿En qué consiste la propuesta de reforma electoral?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la funcionaria detalló que la transición hacia el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) permitirá centralizar las funciones electorales y terminar con los excesos presupuestarios.

Luisa María Alcalde puntualizó que la reforma también plantea que el financiamiento a los partidos políticos se otorgue únicamente durante los procesos de campaña, evitando el gasto permanente de recursos que actualmente se destina a estas organizaciones fuera de los tiempos de competencia en las urnas.

¿Qué cambios propone para el Poder Judicial?

En cuanto a la renovación del Poder Judicial, aclaró que la elección de jueces y magistrados por voto popular no sacrifica la excelencia profesional, ya que se mantendrán requisitos estrictos de trayectoria y capacidad técnica para los aspirantes.

La funcionaria explicó que este cambio es necesario para romper con las dinámicas de “cuotas y cuates” en la designación de juzgadores, permitiendo que la justicia sea impartida por perfiles honestos que deban su cargo a la confianza ciudadana y no a intereses particulares o políticos.

Luisa María Alcalde agregó que el Tribunal de Disciplina Judicial será clave para supervisar el desempeño de los integrantes del sistema judicial, asegurando que existan mecanismos reales de sanción ante posibles actos de corrupción o negligencia.

