¿Tu auto fue quemado en los narcobloqueos? AMIS aclara si aseguradoras cubren daños

Ciudadanos fueron despojados de sus vehículos de manera violenta, los cuales los criminales utilizaron para ser incendiados

Tras el operativo por parte de la Defensa nacional contra el líder del cártel jalisco nueva generación (CJNG) Rubén Nemesio Oseguera, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirmó que las aseguradoras no pueden declarar “terrorismo” para evitar el pago de pólizas.

AMIS calificó como hechos aislados y “robo atípico”, los generados el fin de semana en principalmente tres estados de la República.

Ampliar

Te podría interesar: Jalisco recupera la normalidad tras operativo contra ‘El Mencho’, asegura Sheinbaum

¿Cuántos vehículos fueron robados tras el operativo?

El pasado 22 de febrero ciudadanos fueron despojados de sus vehículos de manera violenta, los cuales los criminales utilizaron para ser incendiados y provocar bloqueos como respuesta a la detención y muerte de “El Mencho”.

“Y claramente sí, los hechos del domingo generaron un robo atípico en en Jalisco. En un día ordinario, por ejemplo, el promedio diario de robos. Podría ser de 12”. —

La directora general de la AMIS, detalló que en total de los autos asegurados que fueron robados el domingo y hasta el corte del martes pasado, se reportaron al menos 631 vehículos, concentrados en tres estados:

Jalisco , con 396.

, con 396. Michoacán, con 101.

con 101. Nayarit, con 80.

“Básicamente, Jalisco con 396, que es el dato que les daba, Michoacán con 101 vehículos robados y Nayarit, 880 vehículos. Alrededor de 530 vehículos de exceso en tres entidades. En Guanajuato, el exceso al promedio fue de 10 vehículos, una cifra mucho menor a otras entidades”. —

El estado de riesgo describe la situación real de la persona o bien que se asegura.

Declararlo correctamente permite que tu póliza sea justa, válida y efectiva cuando ocurre un siniestro.#AMIS #TransformamosHistorias #Glosario pic.twitter.com/6Uij4ACv8R — AMIS (@AMIS_mx) February 24, 2026

También puedes leer: ¿Fotos de ‘El Mencho’ saldrán a la luz? Esto dijo Sheinbaum

¿Las aseguradoras pueden declarar terrorismo para no pagar?

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, señaló que las aseguradoras no pueden declarar “terrorismo”, para no dar cobertura, porque no son autoridad y deberán cumplir con lo estipulado en las pólizas de seguro.

“Las coberturas de autos están diseñadas para generar protecciones en distintas capas. Entre ellas, diversos riesgos sociales que pueden cubrirse. Se habla mucho, por ejemplo, de de la palabra terrorismo, pero yo sí quisiera dejar claro que las aseguradoras no pueden declarar terrorismo, pues, porque no somos una autoridad. Realmente, eso, lo único que podría declararlo, en su caso, son las autoridades competentes”. —

Ampliar

Desde el sector asegurador, dijo, se recomienda a los afectados realizar la denuncia ante el ministerio público y relatar los hechos, tal como sucedieron.

En tanto, sobre el número de reportes por daños causados a negocios y casa- habitación aseguradas, destacó que aún se continúa recabando esa información.

Síguenos en Google News y encuentra más información