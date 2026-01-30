IMSS o ISSSTE: Con la nueva ley, ¿cómo me puedo jubilar o retirar a los 55 años?
La jubilación a los 55 años ya es posible para algunos trabajadores: revisa si aplicas.
La posibilidad de jubilarse o retirarse a los 55 años ha generado dudas entre trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. Con la nueva legislación y criterios vigentes, sí es posible acceder a un retiro anticipado, siempre que se cumplan requisitos específicos según el régimen y el instituto.
¿Cómo jubilarse a los 55 años en el IMSS?
En el IMSS, la jubilación a los 55 años no aplica de forma general para todos los asegurados. Está enfocada principalmente a quienes cotizan bajo la Ley 73 y cumplen con retiro anticipado.
Requisitos clave:
- Tener al menos 55 años de edad.
- Contar con 500 semanas cotizadas o más.
- Estar sin trabajo al momento del trámite.
- Aceptar que la pensión se reduzca por anticipar la edad legal (60–65).
El trámite se realiza ante el IMSS, presentando identificación, NSS, semanas cotizadas y solicitud de pensión. La reducción depende de los años anticipados.
¿Quiénes pueden jubilarse a los 55 años en el ISSSTE?
En el ISSSTE, la jubilación a los 55 años sí está contemplada para ciertos trabajadores del Estado, especialmente bajo el Régimen Décimo Transitorio.
Requisitos generales:
- 55 años de edad (mujeres) y 30 años de servicio; en hombres suele requerirse mayor antigüedad.
- Estar en el régimen correspondiente (no cuentas individuales).
- Presentar baja definitiva del servicio público.
La pensión se calcula con base en el sueldo básico y los años de servicio, sin necesidad de esperar hasta los 60 o 65 años.
¿Qué explicó Claudia Sheinbaum sobre la jubilación a los 55 años? (PASO A PASO)
La presidenta explicó que la nueva ley permite jubilarse desde los 55 años a quienes cumplan los requisitos del IMSS o ISSSTE, priorizando antigüedad y régimen.
Paso a paso:
- Verificar régimen
- Confirmar semanas o años de servicio
- Solicitar baja
- Integrar expediente
- Tramitar pensión ante el instituto correspondiente.
Jubilarse a los 55 años sí es posible, pero no aplica igual para IMSS e ISSSTE. Antes de iniciar el trámite, revisa tu régimen, semanas o años de servicio y el impacto en el monto de tu pensión.