IMSS o ISSSTE: Con la nueva ley, ¿cómo me puedo jubilar o retirar a los 55 años?

La posibilidad de jubilarse o retirarse a los 55 años ha generado dudas entre trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. Con la nueva legislación y criterios vigentes, sí es posible acceder a un retiro anticipado, siempre que se cumplan requisitos específicos según el régimen y el instituto.

¿Cómo jubilarse a los 55 años en el IMSS?

En el IMSS, la jubilación a los 55 años no aplica de forma general para todos los asegurados. Está enfocada principalmente a quienes cotizan bajo la Ley 73 y cumplen con retiro anticipado.

Requisitos clave:

Tener al menos 55 años de edad.

Contar con 500 semanas cotizadas o más.

Estar sin trabajo al momento del trámite.

Aceptar que la pensión se reduzca por anticipar la edad legal (60–65).

El trámite se realiza ante el IMSS, presentando identificación, NSS, semanas cotizadas y solicitud de pensión. La reducción depende de los años anticipados.

¿Quiénes pueden jubilarse a los 55 años en el ISSSTE?

En el ISSSTE, la jubilación a los 55 años sí está contemplada para ciertos trabajadores del Estado, especialmente bajo el Régimen Décimo Transitorio.

Requisitos generales:

55 años de edad (mujeres) y 30 años de servicio; en hombres suele requerirse mayor antigüedad.

Estar en el régimen correspondiente (no cuentas individuales).

Presentar baja definitiva del servicio público.

La pensión se calcula con base en el sueldo básico y los años de servicio, sin necesidad de esperar hasta los 60 o 65 años.

¿Qué explicó Claudia Sheinbaum sobre la jubilación a los 55 años? (PASO A PASO)

La presidenta explicó que la nueva ley permite jubilarse desde los 55 años a quienes cumplan los requisitos del IMSS o ISSSTE, priorizando antigüedad y régimen.

Paso a paso:

Verificar régimen

Confirmar semanas o años de servicio

Solicitar baja

Integrar expediente

Tramitar pensión ante el instituto correspondiente.

Jubilarse a los 55 años sí es posible, pero no aplica igual para IMSS e ISSSTE. Antes de iniciar el trámite, revisa tu régimen, semanas o años de servicio y el impacto en el monto de tu pensión.