¿Se puede perder una pensión por viudez si me caso de nuevo? Esto debes saber en 2026

Ya no se puede perder una pensión por viudez si te casas de nuevo en 2026.

Tomar la decisión de rehacer tu vida después de una pérdida es un paso importante, pero es natural que tengas dudas sobre la estabilidad económica que ya tienes garantizada. Y una de las preguntas más frecuentes entre los beneficiarios del IMSS o ISSSTE es si su situación civil actual afecta sus derechos adquiridos años atrás. Por eso, te aclaramos si se puede perder una pensión por viudez si te casas de nuevo.

¿Cómo se puede perder la pensión del IMSS por viudez?

Se puede perder la pensión del IMSS por viudez principalmente si el Instituto Mexicano del Seguro Social detecta que el asegurado fallecido tenía a varias personas reclamando el mismo derecho. Es decir, si aparecen dos o más concubinas o concubinos, la ley dicta que ninguno podrá gozar del beneficio.

¿Qué pasa con mi pensión de viudez si me caso?

Con tu pensión de viudez si te casas no pasa nada; la sigues manteniendo. Gracias a que la SCJN resolvió en agosto de 2024 que es inconstitucional quitarte este apoyo por contraer nuevas nupcias o iniciar un concubinato.

Antes, el IMSS te suspendía el pago mensual y solo te daba un pago único de finiquito. Ahora, ese dinero es un derecho ganado por tu pareja fallecida y te pertenece sin importar tu estado civil actual. Así que, si decides casarte de nuevo, no tienes por qué perder esta pensión.

¿Puede una viuda perder la pensión de su marido?

Una viuda puede perder la pensión de su marido únicamente si se demuestra legalmente que mantenía una relación de concubinato con otra persona mientras seguía casada con el asegurado fallecido.