¿Therians en libros de la SEP? Esto dicen las páginas de tercer grado que se hicieron virales

Ilustración del libro de tercer grado de la SEP que se hicieron virales tras ser vinculadas en redes con los “therians”.

El escándalo en torno a Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP, y el repunte del tema de los therians (personas que se identifican como animales) en redes sociales coincidieron casi de forma simultánea y sin aparente relación. Esa coincidencia bastó para que cientos de usuarios afirmaran que los libros de texto gratuitos de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, diseñados durante la gestión de Arriaga, incluían contenido que presuntamente inculcaba en niñas y niños la idea de identificarse como animales.

Los señalamientos comenzaron después de que usuarios compartieran imágenes de páginas del libro Proyectos Comunitarios para tercer grado de educación básica, publicado en 2023. En particular, a partir de la página 114 aparecen ilustraciones donde se muestra a un niño con máscara y cola de zorro caminando en cuatro patas, en el contexto de un apartado sobre el desplazamiento de los animales.

Todo explotó cuando en plataformas como TikTok se aseguró erróneamente que el contenido hacía referencia a los therians. Las páginas 114, 119, 120, 121, 122, 123, 126 y 127 muestran ilustraciones de niñas y niños utilizando máscaras de animales, lo que llevó a algunos usuarios a concluir que el concepto había sido introducido en los libros de texto.

TE PUEDE INTERESAR: Deficiencias en aprendizaje persisten pese a salida de Marx Arriaga de la SEP: Patricia Vázquez

En realidad, el apartado corresponde al tema “Vida en movimiento”, integrado en el Campo Formativo Saberes y Pensamiento Científico, y se plantea como un proyecto de indagación.

Con integrantes de tu comunidad, recorrerás tu localidad para identificar las formas de desplazamiento de los animales y así diseñar un paso de fauna que logre disminuir los obstáculos que enfrentan. — Libro de Proyectos comunitarios para tercer grado de la SEP.

Así se lee en la introducción del proyecto, junto a la ilustración del niño con máscara de zorro.

Páginas del libro Proyectos Comunitarios de tercer grado de la SEP, donde ilustraciones sobre el desplazamiento de animales fueron asociadas en redes con el concepto de “therians”. Ampliar

En síntesis, las actividades proponen que los alumnos conozcan la vida animal en su entorno. En ningún momento se menciona el término ni el concepto de therian. Además, el libro fue publicado hace tres años, es decir, antes de la reciente ola de viralidad del término en redes sociales, coincidiendo con lo señalado por la periodista Daniela Martínez Martínez.

Lo anterior no implica que los libros de texto estén exentos de errores. Sin embargo, en este caso específico no existe mención alguna a los therians ni evidencia de que el material promueva esa idea, aunque las ilustraciones, en términos connotativos, podrían propiciar que algunos asocien el contenido con ese concepto.