UNAM: Alumnos de bachillerato aprenden más con memes que en conferencias, revela estudio

La UNAM analizó hábitos de aprendizaje y concluyó que los memes facilitan la comprensión y memoria en jóvenes. UNAM

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que alumnos de bachillerato retienen y comprenden mejor la información cuando se presenta en formato de memes, en comparación con conferencias tradicionales o exposiciones largas en el aula.

La investigación, desarrollada desde la Cátedra INÉS Amor en Cultura Digital, analizó hábitos de consumo, comprensión y apropiación de contenidos entre estudiantes de nivel medio superior. Los resultados muestran que los memes funcionan como vehículos eficaces de aprendizaje, al combinar lenguaje visual, humor, referencias culturales y síntesis informativa.

Lejos de ser solo entretenimiento, el estudio concluye que los memes activan procesos cognitivos rápidos, facilitan la identificación del mensaje central y favorecen la memoria a corto y mediano plazo.

¿Por qué los memes facilitan el aprendizaje en jóvenes?

De acuerdo con el análisis de la UNAM, los memes resultan más efectivos porque:

Presentan información breve y directa

Utilizan códigos visuales familiares para los estudiantes

Generan empatía y reconocimiento cultural

Estimulan la participación y la conversación

El estudio señala que muchos jóvenes pierden atención en conferencias extensas, especialmente cuando el lenguaje es técnico o distante. En contraste, los memes logran captar interés inmediato y funcionan como puntos de entrada para temas complejos.

¿Significa que las conferencias ya no sirven?

Los investigadores aclaran que no se trata de sustituir la educación formal, sino de adaptar las estrategias pedagógicas a los contextos digitales actuales. Las conferencias siguen siendo útiles, pero pierden efectividad si no dialogan con los lenguajes juveniles.

La UNAM destaca que integrar memes en el aula no trivializa el conocimiento, siempre que se usen con objetivos claros y acompañados de análisis crítico.

La conclusión es contundente: la educación no compite con la cultura digital, debe aprender a usarla. Y en 2026, para miles de estudiantes, un meme puede enseñar más que una hora de discurso.