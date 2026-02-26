Hacienda y IRS-CI firman acuerdo para fortalecer inteligencia financiera

La Secretaría de Hacienda y la IRS-CI firmaron un memorándum para reforzar la inteligencia financiera y el intercambio de información contra delitos transnacionales como el tráfico de armas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI) de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambas naciones.

¿Qué establece el memorándum entre México y Estados Unidos?

El acuerdo, firmado el pasado 19 de febrero, establece un marco de cooperación para el intercambio de información estratégica y la asistencia mutua en la detección y análisis de operaciones vinculadas con delitos transnacionales, particularmente el tráfico ilícito de armas.

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que el instrumento no genera derechos ni obligaciones jurídicas vinculantes, pero sí consolida los mecanismos de colaboración operativa y el flujo de información entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos.

¿Cómo impacta en el combate al crimen organizado?

En un contexto de coordinación bilateral en materia de seguridad, la Secretaría de Hacienda subrayó que, mediante la UIF, mantiene comunicación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El fortalecimiento de esta cooperación busca prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y debilitar las estructuras económicas de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.

Con este acuerdo, el gobierno mexicano refuerza la estrategia de combate a las finanzas del crimen organizado, en un momento clave de la agenda bilateral en materia de seguridad y control de flujos ilícitos, finaliza el comunicado.

