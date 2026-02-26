Atropellé a alguien, ¿y ahora? Ilan Katz nos explica las consecuencias legales

A raíz de una nota que sacudió el 3 de enero, una mujer atropelló a un motociclista de 52 años en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en Iztapalapa. Pero, en lugar de detenerse para auxiliarlo, continuó manejando, arrastrando el cuerpo más de un kilómetro y medio; cuando los servicios de emergencia llegaron, el hombre ya había perdido la vida, después, la mujer llegó a su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, abandonó su carro y recogió algunas cosas y se dio a la fuga.

El 10 de febrero, la Fiscalía General de Justicia ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado contra Gaby ‘N’, en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en Oaxaca, donde fue detenida en coordinación con la fiscalía estatal. Aunque todavía no se le dicta sentencia, se calcula que podrían darle más 8 años de prisión más las agravantes que se vayan sumando.

¿QUÉ HAGO SI ATROPELLO A ALGUIEN?

Detente. Siempre: Irte convierte un accidente en algo mucho más grave. El abandono de la víctima es delito autónomo y agrava cualquier responsabilidad. Si hay lesiones, huir puede llevar incluso a prisión preventiva.

Activa emergencias: Llama al 911 de inmediato. Si sabes primeros auxilios básicos y es seguro hacerlo, aplícalos sin moverlo bruscamente. No intentes “arreglarlo” por tu cuenta ni trasladarlo en tu coche salvo que exista riesgo vital inmediato y no haya ambulancia disponible.

No negocies en el momento: El error clásico: “Te doy dinero y aquí quedó”. Eso puede interpretarse como intento de evadir responsabilidad o incluso como coacción si la otra parte se siente presionada.

No admitas culpa en el momento: Ser empático no es declararte responsable. Di: “Estoy aquí, vamos a esperar a las autoridades”. Las determinaciones técnicas las hacen peritos.

Llama a tu aseguradora: Si tienes seguro de responsabilidad civil (obligatorio en vías federales y en muchos estados), activa la póliza. La aseguradora enviará ajustador y abogado. Esto es clave: muchas lesiones culposas se resuelven mediante reparación del daño, no necesariamente con cárcel.

Documenta sin alterar la escena: Fotos, ubicación, placas, condiciones del entorno. Pero no muevas el vehículo salvo que estorbe y la autoridad lo indique.

¿QUÉ DISTINGUE ENTRE DOLO (INTENCIÓN) Y CULPA (NEGLIGENCIA)?

La mayoría de los atropellamientos son culposos. ¿Qué los convierte en algo penalmente grave?

- Conducir bajo efectos de alcohol o drogas.

- Exceso de velocidad evidente.

- Invadir ciclovías o pasos peatonales.

- Usar el celular.

- Huida o abandono.

Cuando ocurre un accidente, no existe una regla universal para determinar la culpa, ya que cada escenario debe evaluarse detenidamente bajo la lupa de la ley. No es lo mismo un impacto en un cruce peatonal señalizado que un caso donde la víctima es un peatón que cruzó intempestivamente en una vía de alta velocidad; en estos casos, el peritaje técnico es el que define si existió una responsabilidad compartida o una omisión de cuidado por parte del conductor. Por ello, entender las variables legales según el tipo de víctima —ya sea peatón, ciclista o motociclista— es fundamental para enfrentar las consecuencias jurídicas de manera correcta.

